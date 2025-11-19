«Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για το αμερικανικό LNG για όλη την Ευρώπη», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού κόμβου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε χθες στη Βουλή και η ψήφισή της έχει προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου.

Mιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», o κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ευρύτερη περιοχή θα μετατραπεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες, νέες υποδομές, δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ρύθμιση αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με την οποία η αμερικανική αναπτυξιακή τράπεζα DFC έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία ως ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προς το εθνικό συμφέρον να ενισχυθεί, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της στην Ελλάδα: «Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για το αμερικανικό LNG για όλη την Ευρώπη».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καινοτομία, με το Υπουργείο να έχει υπογράψει από τον Σεπτέμβριο μνημόνιο συνεργασίας με την OpenAI και την Endeavor Greece για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις. «Η ενίσχυση της καινοτομίας θα κάνει την οικονομία πιο παραγωγική και ανταγωνιστική», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι οι επενδύσεις αυτές προσφέρουν ασφάλεια στην πατρίδα και θετικό οικονομικό αντίκτυπο, οδηγώντας σε αυξημένα εισοδήματα για όλους τους πολίτες: «Ενισχύοντας την παραγωγικότητα, αυξάνονται και οι μισθοί». Σημείωσε, μάλιστα, τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενώσει και θα ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικούς κύκλους.

Σχετικά με το κόστος ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πιέζει την αγορά για μείωση του μεσοσταθμικού κέρδους, προκειμένου να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, και προανήγγειλε νέες μειώσεις σε βασικά προϊόντα μεγάλης κατανάλωσης. Σημείωσε ότι οι πρόσφατες μειώσεις σε 2.180 κωδικούς προϊόντων, οι μισοί εκ των οποίων αφορούν τρόφιμα, αντιστοιχούν σε περίπου 20 ευρώ λιγότερα τον μήνα για ένα νοικοκυριό με δαπάνη 400 ευρώ.

Τέλος, υπενθύμισε ότι από την 1η Ιανουαρίου όλοι οι πολίτες θα έχουν αυξημένο διαθέσιμο εισόδημα, με μείωση δύο ποσοστιαίων μονάδων στη φορολογία και μεγαλύτερες ελαφρύνσεις για όσους έχουν παιδιά.