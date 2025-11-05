Η εθνική σύνταξη είναι το βασικό ποσό σύνταξης που χορηγείται ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές.

Χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου). Η εθνική σύνταξη είναι το βασικό ποσό σύνταξης που χορηγείται ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές.

Μέχρι τις 31/12/2022 το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος ήταν 384,00 €. (Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 24/2017)

Από 1/1/2023 έως 31/12/2023 το πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος ανερχόταν σε 413,76 € (αυξήθηκε κατά 7,75%).

Από 1/1/2024 έως 31/12/2024 το πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης ανερχόταν σε 426,17 € (αυξήθηκε κατά 3%).

Από 1/1/2025 το πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης ανέρχεται σε 436,40 € (αυξήθηκε κατά 2,4%).

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ως εξής:

α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης

β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος και

γ) στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, μειώνεται κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%.

Εξαιρούνται οι κύριες συντάξεις που χορηγούνται σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία, οι οποίοι δικαιούνται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Σε περίπτωση σώρευσης κύριων συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Όταν χορηγούνται δύο πλήρεις κύριες συντάξεις υπάρχει δικαίωμα μόνο για μία πλήρη εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Για να χορηγηθεί εθνική σύνταξη λόγω γήρατος θα πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικία, ημέρες ασφάλισης) και η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον για 15 έτη μεταξύ της ηλικίας των 15 ετών και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τη χορήγηση της πλήρους εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται μόνιμη και νόμιμη διαμονή 40 ετών, ενώ για κάθε έτος που υπολείπεται η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40.