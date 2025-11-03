Το κλείσιμο των καταστημάτων συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά στοιχεία των ΕΛΤΑ επιδεινώνονται αντί να βελτιώνονται, παρότι έχουν προηγηθεί σημαντικοί κύκλοι κρατικής ενίσχυσης και παρεμβάσεων.

Σε μία κίνηση που αναδεικνύει τα χρόνια και ανεπίλυτα προβλήματα του οργανισμού αλλά και τις επιλογές της μετοχικής διοίκησης, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν σήμερα στο κλείσιμο 46 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, με τις αντιδράσεις να κλιμακώνονται. Το σχέδιο συρρίκνωσης, που φέρει τη σφραγίδα της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, έχει ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις σε δήμους, τοπικούς φορείς και πολιτικές δυνάμεις, που καταγγέλλουν «αποδόμηση δημόσιας υπηρεσίας» και απουσία εναλλακτικών εξυπηρέτησης. Η αναστολή λειτουργίας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε νησιά και περιφερειακά κέντρα, παρουσιάζεται από κυβερνητικές και εταιρικές πηγές ως «αναγκαίος εξορθολογισμός», ωστόσο για τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές μεταφράζεται σε δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες που παραμένουν κρίσιμες για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, ειδικά ηλικιωμένους και μικρές επιχειρήσεις.

Το κλείσιμο των καταστημάτων συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά στοιχεία των ΕΛΤΑ δυσχεραίνουν αντί να βελτιώνονται, παρότι έχουν προηγηθεί σημαντικοί κύκλοι κρατικής ενίσχυσης και παρεμβάσεων. Με μια πρώτη καταγραφή οι «δέκα πληγές» των ΕΛΤΑ είναι οι εξής:

Πρώτη παραμένει η αρνητική καθαρή θέση. Στο τέλος του 2024 τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν αρνητικά, σε επίπεδο περίπου 140 εκατ. ευρώ. Παρά την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ το 2020 από τον μοναδικό μέτοχο, το Υπερταμείο, η δομή κεφαλαίου δεν έχει αποκατασταθεί, λόγω συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών και συνθηκών λειτουργίας που δεν επέτρεψαν επαρκή αντιστροφή τάσης.

Δεύτερη πηγή δυσκολίας αφορά τη ρευστότητα. Το κεφάλαιο κίνησης ήταν αρνητικό κατά περίπου 162 εκατ. ευρώ, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούν σημαντικά τα κυκλοφορούντα στοιχεία. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει διαρκείς πιέσεις στην κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών και αυξημένο κίνδυνο χρηματοοικονομικών κενών σε περιόδους καθυστερήσεων εισροών.

Τρίτη παράμετρος είναι οι εκκρεμείς αποζημιώσεις της καθολικής υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο στο τέλος του 2024 ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ, ενώ την περίοδο 2020–2024 έχουν δοθεί προκαταβολές συνολικού ύψους 58 εκατ. ευρώ.

Τέταρτη δυσκολία αποτελεί το πρόστιμο 2,995 εκατ. ευρώ που επιβλήθηκε το 2024 σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση. Η ασφαλιστική αποζημίωση που εισπράχθηκε το 2025 κάλυψε 1 εκατ. ευρώ από το κόστος αυτό. Η υπόθεση κατέστησε αναγκαία τη συνέχιση επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές και στην ασφάλεια δεδομένων, με τις σχετικές δαπάνες να είναι σε εξέλιξη.

Πέμπτος άξονας αφορά στις ασφαλιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις. Το 2024 ρυθμίστηκε οφειλή 62,46 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ με περίοδο αποπληρωμής 20 ετών. Παράλληλα, διαγράφηκαν 7,855 εκατ. ευρώ από έκτακτη εισφορά, ενώ ρυθμίστηκε υπόλοιπο 2,612 εκατ. ευρώ. Οι διευθετήσεις δείχνουν πως υπάρχει ένα διαρκές χρηματοοικονομικό βάρος πάνω από τα ΕΛΤΑ.

Έκτη παράμετρος είναι οι συσσωρευμένες ζημίες από τη δραστηριότητα στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία διεκόπη το 2023. Η δραστηριοποιηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μειωμένες αποδόσεις και αρνητική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, με το απότοκο των ατυχών αποφάσεων να βαραίνει ακόμη τον οργανισμόι

Έβδομο ζήτημα αποτελεί η αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων. Η σημερινή αναστολή λειτουργίας 46 σημείων αλλάζει την παρουσία του οργανισμού σε μεγάλες αστικές περιοχές, κάτι που αναμένεται να επιδεινωθεί εάν βάλουν λουκέτο και τα υπόλοιπα περίπου 198 καταστήματα που έχει ανακοινώσει η Διοίκηση των ΕΛΤΑ. Σε όλες αυτές τις περιοχές η δημόσια υπηρεσία υποχωρεί και δίνει χώρο στους ιδιώτες.

Όγδοη πηγή πίεσης αφορά στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος καθολικής υπηρεσίας και τη μετάβαση σε τριήμερη διανομή, ακολούθησε μείωση προσωπικού και αναδιάταξη λειτουργιών. Οι συμβασιούχοι κατέκλισαν τον οργανισμό και οι μόνιμοι υπάλληλοι μειώθηκαν δραστικά. Το μέτρο συνοδεύτηκε από εφάπαξ δαπάνες που πλέον θα αυξηθούν περαιτέρω λόγω των απολύσεων συμβασιούχων που θα ακολουθήσουν.

Ένατη παράμετρος είναι η οργανωτική αναδιάρθρωση μέσω της συγχώνευσης της ΕΛΤΑ Courier με τη μητρική εταιρεία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2024. Η ενοποίηση στόχευε σε συγκέντρωση πόρων και μείωση λειτουργικών δαπανών, ωστόσο ήδη έχει καταδειχθεί πως ήταν αποτυχημένη καθώς τα ΕΛΤΑ έχασαν μερίδιο στην αγορά ταχυμεταφορών , λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων παράδοσης – ή μη παράδοσης σε πλειστες περιπτώσεις- και της ελλιπούς τεχνολογικής και επιχειρησιακής προσαρμογής.

Δέκατη εκκρεμότητα αφορά στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καά των ΕΛΤΑ σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων για την περίοδο 2013–2018 και την απαλλαγή ΦΠΑ. Η αναμενόμενη απόφαση εντός των επομένων μηνών θα επιφέρει πιθανότατα πρόσθετες επιβαρύνσεις για ΕΛΤΑ και Υπερταμείο.