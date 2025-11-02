«Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας» δήλωσε.

O βουλευτής ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, και η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, μίλησαν στην πρωινή εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» για το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» πολλών καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία πολλών ΕΛΤΑ, λέγοντας πως ο σχεδιασμός, έτσι όπως υλοποιήθηκε, δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και δημιουργήθηκαν προβλήματα.

«Υπήρξε ένας άσκοπος αιφνιδιασμός. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτό το λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος η προσπάθεια εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, το να λυθεί το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί κάποιος τεχνοκράτης να αποφασίζει, έστω και αν έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στο υπερταμείο, έναντι των βουλευτών. Η εξέλιξη δεν ικανοποιεί(η παράταση). Η λύση που ανακοινώθηκε χθες εμένα δεν με καλύπτει γιατί δεν παίρνω μέρος στη διαβούλευση. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας. Δεν έχω ακούσει τον κ. Παπαστεργίου τρεις μέρες και θα ήθελα. Δεν γνωρίζω, αιφνιδιάστηκε και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής; Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Για μένα αυτό δεν είναι ανεκτό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε πως κανένας εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να αποβαίνει εις βάρος αυτής της δημόσιας υπηρεσίας.

«Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ λέμε όχι στα ‘’λουκέτα’’ χωρίς διαβούλευση και σχέδιο, ναι στη ψηφιακή μετάβαση των ΕΛΤΑ αλλά με σχέδιο και διαβούλευση. Αλλά διαβούλευση δεν είναι αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή».

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, σχολίασε πως δεν μπορεί να βαφτίζεται εξυγίανση και μεταρρύθμιση μία «βόμβα» που έπεσε και η οποία κλείνει καταστήματα και διαλύει ένα δίκτυο, όπου απολύονται υπάλληλοι.

«Το ΕΛΤΑ έχει και κοινωνικό ρόλο. Η ΝΔ είχε ως σχέδιο αυτό από το 2014, μεσολάβησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που κράτησε τα ΕΛΤΑ ανοιχτά. Δεν μπορεί το ταχυδρομείο να είναι άλλο ένα κομμάτι στην τούρτα του κ. Χατζηδάκη».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα που αναμένεται να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, είπε πως ο κόσμος αυτό που ζητάει είναι ένα κοινό μέτωπο δυνάμεων.

«Εμείς αυτό που είπαμε είναι πως συνεχίζουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είμαστε ανταγωνιστές με τον κ. Τσίπρα. Είναι ένα κεφάλαιο για την κεντροαριστερά και θεωρώ πως μπορεί να τρέξουνε παράλληλες πορείες για τη δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου, όπως έγινε και στην Ιρλανδία».

Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, αναφερόμενη στα ΕΛΤΑ είπε πως κατά την άποψή της όλα γίνονται για την καθολική υπηρεσία.

«Η καθολική υπηρεσία είναι μία επιδότηση 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τα ΕΛΤΑ για τους παρόχους των υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 50 εκατ. μαζί με ένα συσσωρευμένο ποσό, 250 εκατ., βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές του 2018, δόθηκαν όμως το 2020. Και αντί να χρησιμοποιηθούν για εκσυγχρονισμό σπαταλήθηκαν σε απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρω αν αυτά τα εκατομμύρια έχουν δοθεί, οι εργαζόμενοι λένε όχι, αν είχαν δοθεί όμως θα είχαν σωθεί τα ΕΛΤΑ. Είναι η τελευταία δημόσια υπηρεσία που έχει μείνει».