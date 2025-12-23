Όσα έγιναν στην συνάντηση του πρωθυπουργού με τον ιδρυτή της «Σχεδίας» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Χρήστο Αλεφάντη, ιδρυτή του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», που εκδίδεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία» και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου, μέλος του Διεθνούς Δικτύου Περιοδικών Δρόμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία», οι οποίες επικεντρώνονται στην υποστήριξη αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων, ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του κοινωνικού αθλητισμού σε αυτό το πλαίσιο.

Ο κ. Αλεφάντης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την επικείμενη κατάθεση της υποψηφιότητας της Αθήνας, εκ μέρους της «Διογένης ΜΚΟ – Σχεδία» και με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων στην Αθήνα το 2027.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Αλεφάντη για την πρωτοβουλία του και εξέφρασε την προσωπική του στήριξη στη διεκδίκηση της διοργάνωσης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης.