Το δάσος από βελανιδιές της Φολόης, που τον χειμώνα μαγεύει με τα διαφορετικά χρώματα.

Στο δρυοδάσος της Φολόης, στην ορεινή Ηλεία, μας «ξεναγεί» το νέο βίντεο που ανάρτησε η ομάδα «Up Stories» στο YouTube.

Πρόκειται για δάσος από βελανιδιές, το οποίο τον χειμώνα «μαγεύει» το βλέμμα με τα διαφορετικά χρώματά του. Ένα τμήμα του μένει «γυμνό» και έχει γήινους τόνους, ενώ το υπόλοιπο εξακολουθεί να είναι πράσινο. Αυτό οφείλεται στα διαφορετικά είδη βελανιδιάς, καθώς κάποια είναι φυλλοβόλα και άλλα αειθαλή.

Το δάσος πήρε το όνομά του από τον Κένταυρο Φόλο, που σύμφωνα με τη μυθολογία ζούσε στο όρος Ερύμανθος. Χαρακτηρίζεται από τη μοναδική του ικανότητα να αναγεννιέται φυσικά μέσω των σπόρων των παλαιότερων δέντρων, ενώ φιλοξενεί πολλά είδη πανίδας και είναι σημαντικός βιότοπος αναπαραγωγής διαφόρων πτηνών.

Το δρυοδάσος εκτείνεται στα νοτιοδυτικά του όρους Ερυμάνθου, επί των οροπεδίων Φολόης και Πηνείας. Το μεγαλύτερο μέρος του δάσους βρίσκεται στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και ένα τμήμα του στον δήμο Ήλιδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=ifjrH0dMI9I}