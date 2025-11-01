Σήμερα, πρώτη ημέρα του μήνα, οι πάροχοι ανακοινώνουν τις νέες τιμές για τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένουν περίπου 3,7 εκατομμύρια καταναλωτές.

Οι τιμές ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με τον Οκτώβριο να επιβεβαιώνει τις ανησυχίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενόψει χειμώνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η μέση τιμή εκκαθάρισης διαμορφώθηκε στα 112,36 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 21,11% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Η πορεία αυτή αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια, τα οποία εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά.

Σήμερα, πρώτη ημέρα του μήνα, οι πάροχοι ανακοινώνουν τις νέες τιμές για τα πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένουν περίπου 3,7 εκατομμύρια καταναλωτές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι εταιρείες θα απορροφήσουν μέρος του αυξημένου κόστους, όπως είχαν πράξει τον προηγούμενο μήνα η ΔΕΗ και η Metlen.

Καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των τιμών παραμένει η ενισχυμένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς η παραγωγή από ΑΠΕ, κυρίως από αιολικά πάρκα, υποχώρησε λόγω άπνοιας και περιορισμένης ηλιοφάνειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία ημέρα του μήνα οι ΑΠΕ κάλυψαν μόλις το 29,3% της ζήτησης, ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου ανέλαβαν το 52,3%, οδηγώντας τη μέση τιμή της MWh στα 137,55 ευρώ- άλμα 25,18% σε μία ημέρα, με την τιμή αιχμής να αγγίζει τα 305,72 ευρώ/MWh.

Παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, χαμηλότερο κόστος ρεύματος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι ειδικοί προειδοποιούν για έναν χειμώνα με αυξημένες χρεώσεις, οι οποίες θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες και την ένταση της ζήτησης.