Την ίδια μέρα θα πληρωθούν στα ΑΤΜ η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΟ, Όμηρου Τσάπαλου.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου ήταν να πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή», υπογράμμισε σχετικά.

Παράλληλα, ανέφερε πως την επόμενη εβδομάδα περίπου στις 5 Νοεμβρίου έρχονται τα «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα οποία ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση.

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο κ. Τσάπαλος είπε αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ΚΥΑ, με στόχο στα μέσα Νοεμβρίου να ανοίξει και η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

