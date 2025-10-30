Αν ένας δήμος επιβάλλει πρόστιμα, τέλη ή άλλες χρηματικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να τα στέλνει ψηφιακά στο σύστημα της ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο και άλλοι φορείς αποστέλλουν στοιχεία οφειλών και εκπτώσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, όλες οι διαδικασίες βεβαίωσης εσόδων και έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απλά λόγια, τελειώνει οριστικά η αποστολή εγγράφων σε χαρτί για τις συγκεκριμένες διαδικασίες και όλα θα γίνονται ψηφιακά.

Σήμερα, όταν ένας φορέας – για παράδειγμα ένας δήμος, ένα νοσοκομείο ή ένα ταμείο – χρειάζεται να βεβαιώσει μια οφειλή πολιτών ή επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, μπορεί να στείλει έγχαρτους χρηματικούς καταλόγους στην ΑΑΔΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν πρέπει να μειώσει μια ήδη βεβαιωμένη οφειλή, εκδίδοντας Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Από τον Δεκέμβριο του 2025 όμως, αυτό δεν θα είναι πλέον δυνατό. Όλα θα καταχωρούνται και θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

Η ΑΑΔΕ σε εγκύκλιο της εξηγεί ότι οι φορείς έχουν χρόνο μέχρι τότε να ολοκληρώσουν την απαραίτητη διαδικασία πιστοποίησης στο σχετικό σύστημα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1209/2021. Όσοι έχουν ήδη συνδεθεί ηλεκτρονικά δεν επηρεάζονται. Οι υπόλοιποι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, καθώς μετά την καταληκτική ημερομηνία τα έντυπα έγγραφα δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται από την ΑΑΔΕ.

Για παράδειγμα, αν ένας δήμος επιβάλλει πρόστιμα, τέλη ή άλλες χρηματικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να τα στέλνει ψηφιακά στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, αν χρειάζεται να μειώσει μια χρέωση σε κάποιον δημότη – για παράδειγμα επειδή αποδείχθηκε ότι το ποσό ήταν λανθασμένο – θα πρέπει να εκδώσει το ΑΦΕΚ ηλεκτρονικά. Με λίγα λόγια, οι “φάκελοι με χαρτιά” προς την Εφορία σταματούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, αλλά μόνο για όσους φορείς έχουν πραγματικά σοβαρούς λόγους καθυστέρησης. Για να δοθεί παράταση, ο φορέας πρέπει να υποβάλει εμπεριστατωμένο αίτημα προς την ΑΑΔΕ, με στοιχεία όπως ο όγκος εγχάρτων εγγράφων που ακόμα διαχειρίζεται, ο χρόνος που χρειάζεται και οι λόγοι που δεν έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεση.

Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει παράταση ένας οργανισμός που βρίσκεται στη μέση αναβάθμισης των πληροφοριακών του συστημάτων ή αντιμετώπισε απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι το νέο πλαίσιο στόχο έχει να μειώσει τη γραφειοκρατία, να επιταχύνει την επεξεργασία στοιχείων και να ενισχύσει τη διαφάνεια. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών σημαίνει ότι τα δεδομένα θα “μιλούν” μεταξύ τους αυτόματα, χωρίς χειροκίνητες διαδικασίες και χωρίς κινδύνους καθυστέρησης ή λάθους λόγω χειρόγραφων καταχωρίσεων.

Υπάρχει ωστόσο μία εξαίρεση: όταν πρόκειται για ΑΦΕΚ που αφορούν παλαιές οφειλές οι οποίες είχαν βεβαιωθεί με έντυπη διαδικασία, τότε θα επιτρέπεται ακόμη η αποστολή χαρτιών στην εφορία. Αυτό ισχύει για να μην δημιουργηθούν κενά για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια.