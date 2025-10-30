Ένα 13χρονο παιδί ξυλοκοπήθηκε άγρια από 15 άγνωστά του παιδιά: Τι δήλωσε ο πατέρας του.

Θλίψη και προβληματισμό προκαλεί η είδηση μιας ακόμη άγριας επίθεσης σε βάρος 13χρονου το βράδυ του Σαββάτου στο Μοσχάτο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το περιστατικό, ο πατέρας του ανήλικου αγοριού εξήγησε πως η επίθεση ξεκίνησε όταν ο γιος του, σε μια παρέα όπου βρισκόταν μια φίλη του, φώναξε με υποκοριστικό το κορίτσι. Ένας από τους ανηλίκους θεώρησε πως το είπε για αυτόν και τον απείλησε λέγοντας: «Σε μένα το λες αυτό; θα δεις τι θα συμβεί».

«Το Σάββατο περίπου στις 19:40, ενώ ήμουν εκτός Αθηνών, με κάλεσε ο γιος μου και μου είπε: "Μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι να κάνω;". Του απάντησα: "Σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι"», περιέγραψε ο πατέρας.

Ο πατέρας τόνισε ότι το παιδί αντιμετώπισε την κατάσταση ψύχραιμα, χωρίς να χτυπήσει κανέναν, λέγοντας: «Μπαμπά, δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια, με κλωτσούσαν και με χτυπούσαν».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ασφάλεια, οι δράστες ήταν μαθητές από άλλα σχολεία και κάποιοι από αυτούς ανήκουν στη λεγόμενη «συμμορία 183» της περιοχής του Μοσχάτου.

Σημειώνεται πως η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, ενώ σύμφωνα με τον πατέρα, στην Ασφάλεια του είπαν ότι «κάποιοι είναι γνωστοί ως συμμορία 183», από τον τηλεφωνικό κώδικα της περιοχής.

