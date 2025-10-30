Το Βραβείο Αριστείας θα απονέμεται σε πέντε πρωτοετείς φοιτητές ή φοιτήτριες κάθε Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά εισαγωγής τους από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανασίου Πετραλιά, και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικολάου Παπαϊωάννου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των νέων «Βραβείων Αριστείας» του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και οι οποίοι πρώτευσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2025.

Στόχος της απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5693/27.10.2025, είναι η επιβράβευση της αριστείας και η ενίσχυση της προσπάθειας των νέων που διακρίθηκαν στις φετινές εξετάσεις.

Το Βραβείο Αριστείας θα απονέμεται σε πέντε πρωτοετείς φοιτητές ή φοιτήτριες κάθε Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά εισαγωγής τους από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι διακριθέντες θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα σε πάπυρο, υπογεγραμμένο από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.

Παράλληλα, ο/η πρώτος/η σε κάθε Σχολή ή Τμήμα θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λάβει άλλο δημόσιο χρηματικό βραβείο ή υποτροφία άνω των 500 ευρώ για τον ίδιο λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση, το βραβείο θα απονέμεται στον/στην αμέσως επόμενο/η κατά σειρά εισαγωγής φοιτητή/φοιτήτρια.

Οι Γραμματείες των Σχολών θα αποστέλλουν στο ΙΚΥ τα στοιχεία των δικαιούχων, ενώ οι φοιτητές θα δηλώνουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία για την καταβολή του ποσού. Οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΥ, με τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών νομιμότητας. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, ποσό που έχει ήδη δεσμευθεί από τον προϋπολογισμό του ΙΚΥ για το οικονομικό έτος 2025.