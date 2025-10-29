Περίπου 84,4 δισ. ευρώ θεωρούνται «πραγματικά» εισπράξιμα, ενώ τα υπόλοιπα 27,1 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Το χρέος των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα ληξιπρόθεσμα χρέη αγγίζουν τα 111,6 δισ. ευρώ.

Από αυτά, περίπου 84,4 δισ. ευρώ θεωρούνται «πραγματικά» εισπράξιμα, ενώ τα υπόλοιπα 27,1 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης, κυρίως λόγω πτωχεύσεων ή ανενεργών οφειλετών. Η εικόνα αποτυπώνει με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος, την ώρα που η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ενισχύσει τα έσοδα του κράτους μέσα από αυστηρότερα μέτρα είσπραξης και νέες ψηφιακές μεθόδους ελέγχου.

Αναλυτικότερα, το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των φυσικών προσώπων ανέρχεται σε 42,85 δισ. ευρώ, ενώ των νομικών προσώπων σε 68,77 δισ. ευρώ. Από το λεγόμενο «παλαιό» ληξιπρόθεσμο χρέος —εκείνο που δημιουργήθηκε πριν από το 2024— εισπράχθηκαν συνολικά 2,36 δισ. ευρώ, με διαγραφές 390 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο να μειωθεί στα 107,19 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το «νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο οκτάμηνο του 2025, φθάνουν τα 6,13 δισ. ευρώ. Από αυτό, περίπου 1,89 δισ. ευρώ έχουν εισπραχθεί και 576 εκατ. ευρώ έχουν διαγραφεί, οδηγώντας το ποσοστό είσπραξης στο 34,1% μετά την αφαίρεση των ανεπίδεκτων ποσών. Αν ληφθούν υπόψη μόνο οι καθαρά φορολογικές κατηγορίες (χωρίς 11 μη φορολογικά πεδία), το ποσοστό είσπραξης αυξάνεται στο 36,6%, ενώ με την εξαίρεση 10 τέτοιων κατηγοριών κυμαίνεται στο 36,3%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι οφειλέτες προς το Δημόσιο φθάνουν συνολικά τα 3.973.220 άτομα και επιχειρήσεις. Από αυτούς, 2.262.821 θεωρούνται επιλέξιμοι για λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Ήδη 1.617.052 οφειλέτες, δηλαδή ποσοστό 71,5%, βρίσκονται υπό τέτοια μέτρα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις προσπάθειες της ΑΑΔΕ να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών είσπραξης, το βάρος των ληξιπρόθεσμων χρεών παραμένει τεράστιο και συνεχίζει να πιέζει τα δημόσια έσοδα. Η αύξηση του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους καταγράφεται σε μια περίοδο που η φορολογική διοίκηση έχει εντείνει τους ελέγχους και τα ψηφιακά μέσα παρακολούθησης, με στόχο την έγκαιρη είσπραξη των φόρων και τη μείωση του δημοσιονομικού κενού.

Tα ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά, που πλέον ξεπερνούν τα 27 δισ. ευρώ, αντιστοιχούν κυρίως σε χρέη παλαιών επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει, σε υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ή σε υποθέσεις που εκκρεμούν δικαστικά για χρόνια. Αντίθετα, τα «πραγματικά» εισπράξιμα ποσά αποτελούν τον βασικό στόχο της ΑΑΔΕ, η οποία εντείνει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για τη διασύνδεση τραπεζικών δεδομένων, ακινήτων και φορολογικών δηλώσεων.