Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη 150 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία (Π.Ε.Θ.) με επταετή θητεία.

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, ενισχύοντας το επιχειρησιακό δυναμικό του Σώματος.

Για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στον νέο διαγωνισμό θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα.

Επιπλέον θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο του proson, καθημερινά (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακων) από τις 8:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει σήμερα Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου και λήγει Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος εδώ