Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η προστασία των πολιτών από την οικονομική παγίδα των χρεωμένων κληρονομιών.

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται στο εξής οι κληρονομιές στη χώρα μας, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης εισάγει νέο νομοθετικό πλαίσιο που βάζει «φρένο» στο κύμα αποποιήσεων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Το Dnews.gr παρουσιάζει αναλυτικά τις διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία τόσο της περιουσίας των κληρονόμων όσο και των δικαιωμάτων των δανειστών του κληρονομούμενου.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η προστασία των πολιτών από την οικονομική παγίδα των χρεωμένων κληρονομιών, χωρίς όμως να θίγονται τα δικαιώματα των δανειστών. Η πλέον καθοριστική αλλαγή είναι ότι ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται πλέον με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη του αποβιώσαντος, αλλά μόνο μέχρι το ύψος της κληρονομούμενης περιουσίας. Ουσιαστικά, η ευθύνη του περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία που κληρονομεί, γεγονός που αίρει μια μακροχρόνια αδικία και δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αποδεχθούν μια κληρονομιά χωρίς τον φόβο της οικονομικής καταστροφής.

Η δικαστηριακή εμπειρία έχει δείξει πως συχνά η αποδοχή μιας κληρονομιάς οδηγούσε σε τραγικές συνέπειες. Πολλοί πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με χρέη για τα οποία δεν είχαν καμία ευθύνη, χάνοντας ακόμη και τη δική τους περιουσία. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε το φαινόμενο, οδηγώντας χιλιάδες οικογένειες σε αποποίηση για να αποφύγουν τις τράπεζες και τις κατασχέσεις.

Με το νέο πλαίσιο, εισάγεται ένας σαφής μηχανισμός εκκαθάρισης, με κεντρικό ρόλο στον εκκαθαριστή, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διοίκηση, απογραφή και εκποίηση της κληρονομικής περιουσίας προς όφελος δανειστών και κληρονόμων. Έτσι επιδιώκεται να τερματιστεί το φαινόμενο των «ορφανών» ακινήτων που καταλήγουν στο Δημόσιο ή ρημάζουν για χρόνια.

Ο κληρονόμος θα έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών για αποποίηση από τη στιγμή που πληροφορείται την επαγωγή, ενώ για όσους διαμένουν ή είχαν συγγενή στο εξωτερικό η προθεσμία επεκτείνεται σε έναν χρόνο. Αν δεν υπάρξει αποποίηση, η ευθύνη του περιορίζεται αποκλειστικά στην κληρονομική περιουσία, η οποία θα αποτελεί ξεχωριστή ομάδα περιουσίας.

Το δικαστήριο θα μπορεί να διατάξει ανά πάσα στιγμή εκκαθάριση, ορίζοντας εκκαθαριστή δικηγόρο από ειδικό κατάλογο. Η αμοιβή του θα καλύπτεται από την ίδια την κληρονομία, ενώ προβλέπονται σαφείς κανόνες για την ικανοποίηση των δανειστών και τη διανομή των υπολοίπων στους κληρονόμους, με στόχο τη διαφάνεια και την αποφυγή νέων δικαστικών εμπλοκών.