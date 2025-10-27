Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Eκδόθηκαν σήμερα Τρίτη τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτακοσίων ογδόντα επτά (887) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και οι λοιποί υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) της αίτησης.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.