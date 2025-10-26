Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί σε γρηγορότερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες συναλλαγές, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση και περιορίζοντας τη χρήση μετρητών.

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, τίθεται σε ισχύ η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω της υπηρεσίας IRIS για όλα τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συναλλαγών.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί σε γρηγορότερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες συναλλαγές, ενισχύοντας τη φορολογική συμμόρφωση και περιορίζοντας τη χρήση μετρητών. Η εφαρμογή του, ωστόσο, προϋποθέτει αναβαθμίσεις συστημάτων και εκπαίδευση προσωπικού, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν έγκαιρα στο νέο περιβάλλον των ψηφιακών πληρωμών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση –φυσική ή ηλεκτρονική– οφείλει να έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία σε επαγγελματικό λογαριασμό δηλωμένο στην ΑΑΔΕ, μέσω web banking ή με απευθείας επικοινωνία με την τράπεζά της.

Το IRIS αποτελεί σύστημα άμεσων πληρωμών (account-to-account), που επιτρέπει στους καταναλωτές να σαρώνουν έναν QR κωδικό και να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη μεσολάβηση καρτών ή πρόσθετων χρεώσεων. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα χρήματα σχεδόν άμεσα, ενώ απολαμβάνουν χαμηλότερες προμήθειες και αυξημένη διαφάνεια. Η υπηρεσία συνδέεται με το δίκτυο της ΔΙΑΣ, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα όλων των τραπεζών.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν POS ή ePOS οφείλουν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση των τερματικών ώστε να υποστηρίζουν πληρωμές μέσω IRIS. Όπου δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να υπάρχει έντυπος QR κωδικός που ο πελάτης θα σαρώνει με το κινητό του. Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ελέγχους για τη συμμόρφωση, ενώ η μη τήρηση της υποχρέωσης συνεπάγεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 119899/2023. Παράλληλα, προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις, ύψους 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά, για όσες δεν παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS στους πελάτες τους.

Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα είναι η 31η Οκτωβρίου 2025, όπως διευκρινίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα στα μέλη του, επισημαίνοντας την ανάγκη προετοιμασίας και τις υφιστάμενες τεχνικές εκκρεμότητες από πλευράς τραπεζών. Ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων διασύνδεσης, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις.

Η ενεργοποίηση του IRIS γίνεται μέσω του internet banking της τράπεζας, με τη δημιουργία ενός μοναδικού QR κωδικού για την επιχείρηση. Ο επαγγελματικός λογαριασμός που συνδέεται πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ.