Σε φοροαπαλλαγές μετατράπηκαν οι αυξήσεις των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, που εξαγγέλθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν. Εδώ και περίπου ένα χρόνο αν και ανακοινώθηκαν οι αυξήσεις στο επίδομα παιδιού, στέγασης και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δεν δόθηκαν, ούτε καν πέρασαν σε διάταξη νόμου.

Βέβαια η αύξηση του επιδόματος ενοικίου ουσιαστικά μετατράπηκε σε επιστροφή ενός ενοικίου που θα δίνεται κάθε Νοέμβριο. Η αύξηση του επιδόματος παιδιού δεν θα γίνει καθώς πήρε τη μορφή φοροαπαλλαγών που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2026. Έτσι οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στα επιδόματα που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ του 2024 έμειναν στα χαρτιά των εξαγγελιών.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις για το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αυτές σύμφωνα με πληροφορίες θα ενταχθούν στο πλαίσιο των φοροαπαλλαγών για όσους έχουν παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τελικά δεν βρέθηκαν πόροι για την αύξηση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ παιδιού και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η αύξηση του επιδόματος στέγασης κατά 16%, που δε θα υλοποιηθεί, θα καλυφθεί από τη καταβολή ενός και μόνο ενοικίου το χρόνο από το κράτος και θα δοθεί στους δικαιούχους για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Παράλληλα εφόσον δεν υπάρχουν αυξήσεις δεν θα υπάρχουν και κόφτες ωστόσο θα προχωρήσει κανονικά η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων. Οπότε εκτιμάται ότι αν υπάρξουν νέα κριτήρια θα ενταχθούν στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί. Η εφαρμογή του Μητρώου προβλέπεται να ξεκινήσει πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2026, εντάσσοντας σε πρώτη φάση τα επιδόματα που παρέχουν ο ΟΠΕΚΑ και η ΔΥΠΑ, τις επιδοτήσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω vouchers και το επίδομα θέρμανσης.

Στην πιλοτική φάση λειτουργίας του Μητρώου, θα πραγματοποιηθεί πλήρης απογραφή των δικαιούχων, με παράλληλο έλεγχο για πολλαπλή λήψη παροχών από το ίδιο άτομο. Σε δεύτερο στάδιο, θα προστεθούν οι αγροτικές ενισχύσεις, τα φοιτητικά και τα στεγαστικά επιδόματα, ενώ σταδιακά θα ενσωματωθούν όλες οι λοιπές παροχές που σήμερα διανέμονται κατακερματισμένα από διάφορους φορείς.

Το Μητρώο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία ανά ΑΦΜ, τα κριτήρια χορήγησης και τα ποσά που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Το σύστημα θα λειτουργεί σε πλήρη διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, επιτρέποντας τη διασταύρωση οικονομικών και οικογενειακών δεδομένων για να διασφαλίζεται η ακρίβεια στην κατανομή των επιδομάτων.

Ενισχύσεις που μέχρι σήμερα χορηγούνταν χωρίς επαρκή διασταύρωση στοιχείων ή σε επανάληψη από διαφορετικές υπηρεσίες, θα παρακολουθούνται κεντρικά και θα ελέγχονται για τη συμμόρφωσή τους με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για όσους λαμβάνουν πολλαπλές ενισχύσεις, το νέο σύστημα ενδέχεται να φέρει επανεξετάσεις ή και απένταξη από προγράμματα που δεν συντρέχουν πλέον οι όροι επιλεξιμότητας.

Πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Προπληρωμένη Κάρτα: Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν τα επιδόματά τους σε μια ειδική προπληρωμένη κάρτα.

Ανάληψη Μετρητών: Μετρητά μπορούν να αναληφθούν μόνο για το 50% του ποσού του επιδόματος.

Χρήση μέσω POS: Το υπόλοιπο 50% πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αγορές μέσω POS.

Κίνητρα: Υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον κίνητρα σε όσους επιλέξουν να δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό μέσω της κάρτας.

Η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις σε οικογενειακά επιδόματα

Την ανάγκη ενίσχυσης της στοχευμένης στήριξης στις οικογένειες επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην ΕΕ ως προς τις δαπάνες για οικογενειακά επιδόματα.

Συγκεκριμένα:

-Οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν κατά μέσο όρο 830 ευρώ ανά άτομο σε οικογενειακά επιδόματα το 2022 – αύξηση 46,7% σε σχέση με το 2012.

-Στην Ελλάδα η αντίστοιχη δαπάνη ήταν μόλις 264 ευρώ, έναντι 3.789 ευρώ στο Λουξεμβούργο, 1.878 ευρώ στη Δανία και 1.616 ευρώ στη Γερμανία.

-Μόνο η Βουλγαρία καταγράφει χαμηλότερες δαπάνες από την Ελλάδα.