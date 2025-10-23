Η περίοδος χάριτος που είχε παραχωρηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων χωρίς την επιβολή προστίμων ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αυστηρότερο πλαίσιο με βαριές οικονομικές κυρώσεις εφαρμόζει πλέον το υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ το νέο καθεστώς προστίμων, το οποίο προβλέπει επιβολή χρηματικών ποινών έως και 100.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Η περίοδος χάριτος που είχε παραχωρηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων χωρίς την επιβολή προστίμων ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από το νέο έτος, τα πρόστιμα θα επιβάλλονται αυτόματα σε όλες τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2024 ή για προηγούμενες χρονιές οι οποίες τελούσαν σε αναστολή καταχώρισης.

Η υπουργική απόφαση 46982/2025 καθορίζει αναλυτικά τα ύψη των προστίμων ανάλογα με το μέγεθος και την κατηγορία κάθε επιχείρησης. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μεγάλες μη εισηγμένες εταιρείες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100.000 ευρώ, οι μεσαίες με 50.000 ευρώ, οι μικρές με 25.000 ευρώ και οι πολύ μικρές με 10.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στα επιμελητήρια, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 10.000 ευρώ για μεγάλες έως 1.000 ευρώ για πολύ μικρές εταιρείες. Πρόστιμα θα επιβάλλονται επίσης για καταχώριση εσφαλμένων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (500 έως 5.000 ευρώ), για παράλειψη εγγραφής στο ΓΕΜΗ (1.000 έως 10.000 ευρώ) και για μη αναγραφή των προβλεπόμενων στοιχείων –όπως επωνυμία και διεύθυνση– στα εταιρικά έγγραφα (100 έως 500 ευρώ).

Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, το ποσό θα διπλασιάζεται, ενώ σε επανειλημμένη υποτροπή θα τριπλασιάζεται. Από το 2026 θα πραγματοποιείται διασταύρωση στοιχείων με την ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που δεν έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ μέχρι το τέλος του 2025.