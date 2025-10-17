Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση 5,81%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 7,94%.

Με πτώση για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε στις 1.987,52 μονάδες με πτώση 1,30%, έχοντας υποχωρήσει ενδοσυνεδριακά έως τις 1.948,5 μονάδες (-3,24%). Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 444,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 45,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών. Ο όγκος έφτασε τα 74,93 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 33 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 100 πτωτικά και 70 παρέμειναν αμετάβλητες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση 5,81%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 7,94%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.013,74 μονάδες με πτώση 1,47%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε 1,1% στις 2.776,19 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης δέχθηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις, σημειώνοντας πτώση 3% στις 2.268,61 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει έως και 5,42%. Ο τραπεζικός κλάδος συγκέντρωσε περίπου το 60% του ημερήσιου τζίρου (262,5 εκατ. ευρώ). Η μετοχή της Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 6,89 ευρώ με πτώση 3,55%, της Εθνικής Τράπεζας στα 12,96 ευρώ με πτώση 2,56%, της Alpha Bank στα 3,37 ευρώ με πτώση 3,33% και της Eurobank στα 3,40 ευρώ με πτώση 2,83%.

Στο υπόλοιπο ταμπλό, η μετοχή της Coca-Cola ενισχύθηκε κατά 3,09% στα 40,72 ευρώ, ενώ ο ΟΠΑΠ κατέγραψε άνοδο 1,64% στα 17,97 ευρώ. Θετικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των ΔΑΑ (+1,97%), ΕΛΧΑ (+1,67%), Motor Oil (+1,22%), ΕΛΠΕ (+0,19%) και Σαράντης (+0,15%).

Αντίθετα, η Jumbo υποχώρησε 1,03% στα 26,86 ευρώ, η ΔΕΗ 1,32% στα 14,24 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,3% στα 22,80 ευρώ και η Cenergy 1,05% στα 13,18 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ελλάκτωρ σημείωσε άνοδο 13,7% στα 1,49 ευρώ μετά την ανακοίνωση προσωρινού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Ο Φουρλής έκλεισε με άνοδο 4,06% και η ΑΒΑΞ με 0,9%. Αντίθετα, η Intralot υποχώρησε 0,89% στα 1,11 ευρώ και η ΕΧΑΕ 1,09% στα 6,37 ευρώ.