Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 1.995,94 μονάδες.

Η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται με έντονες πιέσεις, καθώς οι ρευστοποιήσεις συνεχίζονται για τέταρτη διαδοχική ημέρα. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 1.995,94 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,44%, ενώ η συνολική αξία συναλλαγών ανέρχεται στα 116,36 εκατομμύρια ευρώ και ο όγκος στις 19,03 εκατομμύρια μετοχές. Το ισοζύγιο τίτλων παραμένει έντονα αρνητικό, με 15 ανοδικές, 96 καθοδικές και 12 αμετάβλητες μετοχές.

Η πίεση επεκτείνεται σε όλο το εύρος της αγοράς. Ο δείκτης Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης) βρίσκεται στις 5.041,98 μονάδες με πτώση 2,52%, ενώ ο δείκτης Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) διαμορφώνεται στις 2.760,33 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 1,66%. Ο δείκτης FTSE Dividend υποχωρεί κατά 1,82% στις 4.702,16 μονάδες, ενώ ο δείκτης ATHEX ESG, που αποτυπώνει τις εταιρείες με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης, καταγράφει πτώση 2,45% στις 2.355,36 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος καταγράφει απώλειες 3,55% και διαμορφώνεται στις 2.311,50 μονάδες. Οι τραπεζικές μετοχές δέχονται εκτεταμένες ρευστοποιήσεις, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική πτώση της αγοράς. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των πιέσεων που έχουν εκδηλωθεί από τις αρχές της εβδομάδας, με επίκεντρο τον τραπεζικό και τον ενεργειακό κλάδο.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από αυξημένο όγκο συναλλαγών και έντονη μεταβλητότητα. Η συσσώρευση εντολών πώλησης έχει οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ενισχύοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Παράλληλα, η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει μικτά διαφοροποιημένη, χωρίς να προσφέρει στήριγμα στην εγχώρια αγορά.

Στο εξωτερικό, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ανοδικά, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες η επενδυτική διάθεση εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο συνεχίζονται με θετικά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, η Αθήνα δείχνει να ακολουθεί αυτόνομη πορεία, επηρεασμένη από εσωτερικούς παράγοντες και πιθανή αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων.