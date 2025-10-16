Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.338,75 μονάδες με πτώση 2,41% ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 στις 5.088,31 μονάδες (-1,62%).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε σήμερα τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως τις 1.995,4 μονάδες (-2,46%) και έκλεισε τελικά στις 2.013,76 μονάδες με πτώση 1,57%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 322,4 εκατ. ευρώ, με όγκο συναλλαγών 56,8 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 26 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 105 με πτώση και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η σημερινή συνεδρίαση επηρεάστηκε από παράγοντες όπως η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά, η αλλαγή του νόμου για τις δημόσιες προτάσεις και η μείωση θέσεων από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και από επιχειρηματικές εξελίξεις, όπως η διαδικασία συνένωσης του ΟΠΑΠ με την Allwyn. Στο ταμπλό, ο ΟΠΑΠ υποχώρησε κατά 4,95% στα 17,68 ευρώ με τζίρο 39,7 εκατ. ευρώ. Η Metlen κατέγραψε διακυμάνσεις μεταξύ -2,4% και +4,47%, για να κλείσει τελικά στα 42,64 ευρώ με οριακή άνοδο 0,28%.

Οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν πτωτικά: η Eurobank έκλεισε στα 3,50 ευρώ (-3,63%), η Εθνική Τράπεζα στα 13,30 ευρώ (-2,64%), η Alpha στα 3,486 ευρώ (-2,08%) και η Πειραιώς στα 7,14 ευρώ (-1,24%). Απώλειες άνω του 2% σημείωσαν επίσης η Jumbo (-2,23%), η Aegean (-2,34%) και η Λάμδα (-2,38%). Αντίθετα, θετική μεταβολή κατέγραψαν η Cenergy (+1,37%), η ΔΕΗ (+0,91%) και η Coca Cola (+0,71%). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι ενισχύθηκε κατά 0,33%, ενώ η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 3,48% και η ΕΧΑΕ κατά 2,4% στα 6,44 ευρώ.Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Alter Ego (+1,86%) και η Centric (+3,37%).