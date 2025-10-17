Η αρνητική εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έρχεται σε συνέχεια απωλειών σχεδόν 100 μονάδων το προηγούμενο τετραήμερο.

Ισχυρές απώλειες καταγράφει για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα που επικρατεί διεθνώς. Οι έντονες πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές, λόγω ανησυχιών για τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ και την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, οδηγούν σε νέο κύμα ρευστοποιήσεων στη Λεωφόρο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 1.979,87 μονάδες, με πτώση 1,68%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ 1.972 και 1.990 μονάδων. Ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει πτώση άνω του 3%, με την Πειραιώς να υποχωρεί 3,5%, τη Eurobank 2,9%, την Alpha Bank 2,5% και την Εθνική 2,8%. Ο τζίρος κυμαίνεται στα 32 εκατ. ευρώ, ενώ μόλις 14 μετοχές καταγράφουν άνοδο έναντι 90 που υποχωρούν. Η Coca Cola αποτελεί τη μοναδική θετική παρουσία στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, με άνοδο 2,5% και σημαντική στήριξη στον δείκτη.

Η αρνητική εικόνα του ΧΑ έρχεται σε συνέχεια απωλειών σχεδόν 100 μονάδων το προηγούμενο τετραήμερο, που μεταφράζονται σε πτώση 4,6% μέσα στην εβδομάδα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το εντυπωσιακό ανοδικό σερί 11 μηνών. Παρά την πρόσφατη διόρθωση, τα κέρδη από τις αρχές του έτους παραμένουν στο 37%.

Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται απόψε στην αξιολόγηση της Standard & Poor’s για την ελληνική οικονομία. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί σήμερα το ελληνικό αξιόχρεο με «BBB» και σταθερές προοπτικές, ενώ η αγορά αναμένει εάν θα υπάρξει αναβάθμιση ή διατήρηση της τρέχουσας αξιολόγησης. Θα ακολουθήσουν οι αναθεωρήσεις της Scope στις 7 Νοεμβρίου και της Fitch στις 14 Νοεμβρίου.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αγορές βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, καθώς οι αποκαλύψεις για απάτες σε δάνεια δύο αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών (Zions Bancorporation και Western Alliance Bancorp) προκάλεσαν ανησυχίες για νέα κρίση τύπου 2008. Ο DAX υποχωρεί 2,2%, ο S&P 500 1,25%, ενώ οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια όπως τα ομόλογα και ο χρυσός, ο οποίος εκτινάσσεται στα 4.358 δολάρια η ουγγιά.