Να τονιστεί ότι ακόμα δεν έχουν καταβληθεί περί τα 600 εκατ. ευρώ από τις εκκρεμότητες της προηγούμενης χρονιάς, τα χρήματα που φαίνεται να έχουν εκταμιευτεί μέχρι στιγμής φτάνουν μόλις σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια.

Νέα εμπλοκή σημειώνεται με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως φαίνεται ελάχιστοι είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους και ενδέχεται εντός της ημέρας να αποσταλούν στην τράπεζα οι εντολές πληρωμής για τα παλιά Βιολογικά. Όπως φάινεται υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα που είχαν καθυστερήσει τη διαδικασία, μετά και τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Ποιες πληρωμές έχουν ανακοινωθεί

Έως 31/10/2025 προγραμματίζονται οι πληρωμές για την ενίσχυση ζωοτροφών (de minimis για φυσικές καταστροφές) ύψους 46 εκατ. ευρώ, για τα φερτά υλικά Daniel ύωους 12 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ έχει εγκριθεί κονδύλι 63 εκατ. ευρώ για αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν να ζώα τους κατά την περίοδο καραντίνας, λόγω ζωονόσων και 22 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά, από τον Απρίλιο και μετά.

Στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί η 3η δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Επιπλέον θα προωθηθούν οι πληρωμές, για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ (προκαταβολή πριν από το τέλος του έτους και εξόφληση των συνολικών ενισχύσεων εντός του 2026), τα 178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις παραγωγών λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την περσινή χρονιά.

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια το κονδύλι για την πληρωμή δικαιούχων ενισχύσεων του 2025

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια το κονδύλι για την πληρωμή δικαιούχων ενισχύσεων του 2025 στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, δηλαδή της εξισωτικής αποζημίωσης, βάσει των αποτελεσμάτων επί των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.

Με βάση την απόφαση το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 268.113.215,26 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται πάντα στο τέλος του έτους.

Οι δράσεις της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» είναι οι εξής:

Π3-71.1 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές

Π3-71.2 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Π3-71.3 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Απλήρωτες μένουν οι αυτόχθονες φυλές μέχρι τέλη 2025

Κοινή ανακοίνωση της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών και του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Εκτροφέων Αυτόχθονου Μαύρου Χοίρου «ΜΥΡΤΑΛΗ», αναφέρει τα εξής:

«Η αναξιοπιστία και η εγκληματική ανικανότητα των «δολοφόνων» της κτηνοτροφίας, επιβεβαιώνεται δραματικά και εκκωφαντικά για μια ακόμη φορά.

Την 12η Αυγούστου 2025, ο κ. Γεώργιος Ζαλίδης υπογράφοντας ως α.α. του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και απαντώντας στην από 6/8/2025 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση – δήλωσή μας, σχετικά με την πληρωμή της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027» για το έτος 2024, μας ενημέρωνε ως εξής: Σας ενημερώνουμε τέλος, ότι οι πληρωμές της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 θα εκκινήσουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν στο Υποσύστημα των Πληρωμών της Παρέμβασης και στη μετάπτωσή τους στο ΟΠΣΚΑΠ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο και μέχρι τις 15.10.2025».

Σήμερα 17/10/2025, όχι μόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί η εν λόγω πληρωμή, όχι μόνο δεν δόθηκε καμία εξήγηση για αυτό, αλλά δεν υπάρχει καν στον «υποτιθέμενο» προγραμματισμό που διαρρέει στα μέσα ενημέρωσης, και φαίνεται πως μπλόκαρε λόγω ελέγχων της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) στον ΟΠΕΚΕΠΕ τις τελευταίες ημέρες.

Οι "παροικούντες την Ιερουσαλήμ" γνωρίζουμε εδώ και καιρό τις εγκληματικές ενέργειες αλλά και παραλήψεις αυτής της κυβέρνησης, κυρίως διά των υπουργών ΒΟΡΙΔΗ, ΑΥΓΕΝΑΚΗ, ΤΣΙΑΡΑ και εξ αρχής εκφράσαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για το μέλλον της εκτατικής κτηνοτροφίας.

Δεν περιμέναμε όμως ότι είναι δυνατόν, σε διάστημα λίγων μηνών, να διαλύσουν έναν ολόκληρο παραγωγικό κλάδο, να απορυθμίσουν πλήρως ένα μεγάλο μέρος της αγοράς στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια τεράστια κοινωνική κρίση. Ούτε περιμέναμε ότι ο εμπαιγμός μας από το ΥΠΑΑΤ θα έφτανε σε αυτό το σημείο!

Ως πότε θα συνεχιστεί αυτός ο καταιγισμός κοροϊδίας, απαξίωσης και τιμωρίας των έντιμων κτηνοτρόφων; Αυτών που πραγματικά έχουν ζώα στις εκτροφές τους και όχι μόνο στα «χαρτιά». Μήπως η κυβέρνηση αποφάσισε να πληρώσει τα πρόστιμα στην Ε.Ε. και δεν την νοιάζουν πλέον οι πληρωμές προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους;

Ο κύβος ερρίφθη. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έστησε την κτηνοτροφία στα έξι βήματα και την εκτέλεσε, μαζί με την ελπίδα.

Ζώντας σε μια χώρα όπου η έννοια του κράτους δικαίου δεν υφίσταται, τα κυρίαρχα συναισθήματα, υπό αυτές τις συνθήκες, είναι η απόγνωση, η απογοήτευση και η οργή.

Δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα να βελτιωθεί οτιδήποτε σε αυτήν τη χώρα σε κανένα επίπεδο και από κανέναν…».