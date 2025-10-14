Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2% το 2025 και να υποχωρήσει ελαφρώς στο 3,1% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, ιδίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Τις νέες εκτιμήσεις για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας παρουσίασε ο Pierre-Olivier Gourinchas, επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής του Τμήματος Έρευνας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Gourinchas υπογράμμισε ότι, αν και οι επιπτώσεις από τους πρόσφατους εμπορικούς κλυδωνισμούς αποδείχθηκαν ηπιότερες του αναμενομένου, η παγκόσμια οικονομία παραμένει σε «εύθραυστη ισορροπία».

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2% το 2025 και να υποχωρήσει ελαφρώς στο 3,1% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα υψηλός, ιδίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο κ. Gourinchas εξήγησε ότι η αναθεώρηση προς τα κάτω της ανάπτυξης χαρακτηρίζεται «συγκρατημένη», καθώς το αρχικό σοκ από τους νέους εμπορικούς δασμούς στις ΗΠΑ αποδείχθηκε πιο περιορισμένο. Πολλές χώρες εξασφάλισαν εξαιρέσεις και συμφωνίες, αποφεύγοντας μια γενικευμένη εμπορική αντιπαράθεση, ενώ οι επιχειρήσεις έσπευσαν να αναδιατάξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες παραμένουν χαλαρές, εν μέρει λόγω της υποχώρησης του δολαρίου. Σε οικονομίες όπως η Γερμανία και η Κίνα, η δημοσιονομική πολιτική έγινε πιο επεκτατική, ενώ στις ΗΠΑ οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία προσφέρουν προσωρινά αντιστάθμισμα.

Ωστόσο, «το σοκ είναι υπαρκτό και επιβαρύνει ήδη τις προοπτικές», τόνισε ο Gourinchas, σημειώνοντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης και ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί ανοδικά. Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει ιδιαιτέρως ευαίσθητη στις εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορίου. Μια νέα έξαρση των εμπορικών εντάσεων θα μπορούσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου, να μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ έως και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Gourinchas αναφέρθηκε επίσης σε τέσσερις βασικούς καθοδικούς κινδύνους: την «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης, που θυμίζει τη φούσκα του dot-com των τελών της δεκαετίας του ’90 και μπορεί να οδηγήσει σε έντονες διορθώσεις στις αγορές· την κινεζική αβεβαιότητα, με το διαρθρωτικό πρόβλημα στον τομέα των ακινήτων· τον περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο πολλών χωρών, που δεν έχουν προχωρήσει επαρκώς στη δημοσιονομική εξυγίανση· και τις πολιτικές πιέσεις προς τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες –όπως προειδοποίησε– «όταν υποκύπτουν, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και οδηγούν σε απώλεια σταθερότητας».

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, ο Gourinchas υπογράμμισε ότι υπάρχουν σημάδια αισιοδοξίας: η εξομάλυνση των εμπορικών σχέσεων, η πρόοδος σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες, αλλά και η σωστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Το ΔΝΤ καλεί τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τη δημοσιονομική διαχείριση, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών και να επενδύσουν σε εκπαίδευση και καινοτομία.

«Δεν είναι όλα ζοφερά», κατέληξε ο Gourinchas. «Με σωστές πολιτικές, διεθνή συνεργασία και επένδυση στο μέλλον, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια οικονομία».