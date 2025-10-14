Η Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που προβλέπεται στο 1,2% για το 2025 και στο 1,1% για το 2026.

Στη φθινοπωρινή έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) το ΔΝΤ αποτυπώνει μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το 2025 η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα επεκταθεί κατά 2%, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,1% και την ανεργία να υποχωρεί στο 9%, από 10,1% το 2024. Για το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει διατήρηση του ίδιου ρυθμού ανάπτυξης, στο 2%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,5%, και μείωση της ανεργίας στο 8,4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαπέντε ετών.

Ωστόσο, η έκθεση του ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι η ανισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σημαντική, παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών. Το έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο –5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο –5,3% το 2026, στοιχείο που φανερώνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγικές της επιδόσεις παραμένουν περιορισμένες.

Η παγκόσμια οικονομία

Η Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που προβλέπεται στο 1,2% για το 2025 και στο 1,1% για το 2026. Συνολικά, το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη γύρω στο 2,9% το 2025 και 3% το 2026, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές και τις ασιατικές οικονομίες. Οι ΗΠΑ αναμένεται να καταγράψουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,0% το 2026, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί κοντά στο 2%. Η Κίνα προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 4,4% το 2025 και 4,2% το 2026, καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις στην εσωτερική ζήτηση και στην αγορά ακινήτων.

Η Ιαπωνία παρουσιάζει σταθερή πορεία, με ανάπτυξη 1,0% το 2025 και 1,1% το 2026. Στην Ευρωζώνη, η Γερμανία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,2% και 0,9% αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία θα κινηθεί στο 0,7% το 2025 και 0,9% το 2026. Το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης 1,3% και για τα δύο έτη, με τον πληθωρισμό να μειώνεται από 3,4% σε 2,5%. Η Ινδία θα συνεχίσει με υψηλούς ρυθμούς, στο 6,5% το 2025 και 6,6% το 2026, ενισχυμένη από τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Ο Καναδάς αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2025 και 1,7% το 2026, ενώ η Βραζιλία στο 2,0% και 2,2% αντίστοιχα, με σταδιακή σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Η Ρωσία εκτιμάται ότι θα επιβραδύνει σημαντικά, με ρυθμούς 0,6% το 2025 και 1% το 2026, καθώς οι περιορισμοί στις εξαγωγές και οι διεθνείς κυρώσεις συνεχίζουν να επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα.