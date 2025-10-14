Στη φθινοπωρινή έκθεσή του για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) το ΔΝΤ αποτυπώνει μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το 2025 η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα επεκταθεί κατά 2%, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,1% και την ανεργία να υποχωρεί στο 9%, από 10,1% το 2024. Για το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει διατήρηση του ίδιου ρυθμού ανάπτυξης, στο 2%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,5%, και μείωση της ανεργίας στο 8,4%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαπέντε ετών.
Ωστόσο, η έκθεση του ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι η ανισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σημαντική, παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών. Το έλλειμμα αναμένεται να διαμορφωθεί στο –5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο –5,3% το 2026, στοιχείο που φανερώνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγικές της επιδόσεις παραμένουν περιορισμένες.
Η παγκόσμια οικονομία
Η Ελλάδα αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που προβλέπεται στο 1,2% για το 2025 και στο 1,1% για το 2026. Συνολικά, το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη γύρω στο 2,9% το 2025 και 3% το 2026, με τη μεγαλύτερη συμβολή να προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές και τις ασιατικές οικονομίες. Οι ΗΠΑ αναμένεται να καταγράψουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2025 και 2,0% το 2026, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί κοντά στο 2%. Η Κίνα προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 4,4% το 2025 και 4,2% το 2026, καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις στην εσωτερική ζήτηση και στην αγορά ακινήτων.
Η Ιαπωνία παρουσιάζει σταθερή πορεία, με ανάπτυξη 1,0% το 2025 και 1,1% το 2026. Στην Ευρωζώνη, η Γερμανία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,2% και 0,9% αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία θα κινηθεί στο 0,7% το 2025 και 0,9% το 2026. Το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης 1,3% και για τα δύο έτη, με τον πληθωρισμό να μειώνεται από 3,4% σε 2,5%. Η Ινδία θα συνεχίσει με υψηλούς ρυθμούς, στο 6,5% το 2025 και 6,6% το 2026, ενισχυμένη από τις επενδύσεις και την κατανάλωση. Ο Καναδάς αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,5% το 2025 και 1,7% το 2026, ενώ η Βραζιλία στο 2,0% και 2,2% αντίστοιχα, με σταδιακή σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών.
Η Ρωσία εκτιμάται ότι θα επιβραδύνει σημαντικά, με ρυθμούς 0,6% το 2025 και 1% το 2026, καθώς οι περιορισμοί στις εξαγωγές και οι διεθνείς κυρώσεις συνεχίζουν να επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα.