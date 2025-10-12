Η παρατεταμένη κρίση στο Παρίσι έχει προκαλέσει έντονη νευρικότητα στις αγορές και έχει πλήξει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, περιορίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για τις ετήσιες συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου θα τεθούν στο επίκεντρο οι παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις και η πορεία της οικονομίας. Ωστόσο, ο «Ελέφαντας στο Δωμάτιο» θα είναι η Γαλλία, καθώς η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα απειλεί να επισκιάσει τις συζητήσεις και να αναδείξει τις εσωτερικές αντιθέσεις της Ευρώπης.

Η παρατεταμένη κρίση στο Παρίσι έχει προκαλέσει έντονη νευρικότητα στις αγορές και έχει πλήξει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, περιορίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική. Χωρίς νέο προϋπολογισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα μπορούσε να φτάσει το 6% του ΑΕΠ το 2026, έναντι 5,4% φέτος, γεγονός που εντείνει τους φόβους για δημοσιονομική εκτροπή και για βαθύτερες επιπτώσεις στην οικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης.

Αντίθετα, η Γερμανία δείχνει να κινείται προς μια πιο σταθερή πορεία, επενδύοντας στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής της πολιτικής. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι συγκρατημένα θετικές, ωστόσο οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο επανάπαυσης απέναντι στις διεθνείς εμπορικές εντάσεις και τον τεχνολογικό ανταγωνισμό παραμένουν ισχυρές.

Η Ισπανία συνεχίζει να αποτελεί το φωτεινό παράδειγμα της ευρωζώνης, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη και κερδίζοντας αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η χώρα διατηρεί σταθερή δημοσιονομική πορεία, ενώ η οικονομική της ανθεκτικότητα την καθιστά σημείο αναφοράς για τον ευρωπαϊκό νότο.

Παράλληλα, η Ελλάδα —που δεν απασχολεί πλέον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο— καταγράφει σταθερή πρόοδο, με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού να προβλέπει ανάπτυξη 2,4%, ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις 1,8 δισ. ευρώ, αύξηση των επενδύσεων και μείωση του χρέους κάτω από το 140% του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει για έκτο συνεχές έτος να υπεραποδίδει έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης, με ρυθμούς 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μόλις 0,9% και 1,4% αντίστοιχα για την υπόλοιπη ευρωζώνη. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 10,2% το 2026, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Η Ευρώπη εμφανίζεται πλέον ως μια ήπειρος τεσσάρων ταχυτήτων: πολιτική αβεβαιότητα και δημοσιονομικοί κίνδυνοι στη Γαλλία, σταδιακή σταθεροποίηση στη Γερμανία, δυναμική ανάπτυξη στην Ισπανία και μια Ελλάδα που επιστρέφει στη βιώσιμη κανονικότητα, με σταθερή πορεία και ενισχυμένη αξιοπιστία. Παρ’ όλα αυτά, η κρίση στο Παρίσι παραμένει το θέμα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Ο «Ελέφαντας στο Δωμάτιο» θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον τόνο των συζητήσεων στην Ουάσιγκτον και πιθανότατα θα διαμορφώσει τη συζήτηση για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας τους επόμενους μήνες.