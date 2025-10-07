Η έκθεση του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε περίοδο μεγαλύτερης αβεβαιότητας.

Η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος - με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 9,6 τρισ. δολάρια την ημέρα– βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενους κινδύνους, σύμφωνα με τη νέα Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε περίοδο μεγαλύτερης αβεβαιότητας, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές πολιτικές και οι τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν τις αγορές. Αυτή η αβεβαιότητα κάνει τις συναλλαγές πιο ακριβές και περιορίζει τη ρευστότητα. Όπως επισημαίνει το ΔΝΤ, οι επιπτώσεις είναι εντονότερες στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου τα νομίσματα είναι πιο ευάλωτα σε απότομες διακυμάνσεις.

Σημαντικό ρόλο στην αστάθεια παίζουν οι μη τραπεζικοί επενδυτικοί οργανισμοί - όπως τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες - που πλέον συμμετέχουν ενεργά στις αγορές συναλλάγματος. Αν και προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών και ρευστότητα, συχνά λειτουργούν με υψηλό δανεισμό και χωρίς άμεση πρόσβαση σε στήριξη από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο κρίσεων.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί επίσης για κινδύνους από τεχνικές βλάβες ή κυβερνοεπιθέσεις στα διεθνή συστήματα πληρωμών, τα οποία θα μπορούσαν να παγώσουν συναλλαγές και να προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση. Πολλά νομίσματα, κυρίως από αναδυόμενες αγορές, δεν συμμετέχουν σε συστήματα ασφαλούς εκκαθάρισης, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και απωλειών.

Για την ενίσχυση της σταθερότητας, το ΔΝΤ προτείνει καλύτερη εποπτεία και διαφάνεια στις συναλλαγές, ισχυρότερα αποθέματα ρευστότητας, περισσότερη συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Όπως τονίζει το Ταμείο, το συνάλλαγμα αποτελεί τον σκελετό του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όμως, χωρίς συντονισμένα μέτρα και επαρκή εποπτεία, ακόμη και μικροί κραδασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες αναταράξεις για τις οικονομίες και τις αγορές σε όλο τον κόσμο.