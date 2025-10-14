Κεντρικό μήνυμα του υπουργού θα είναι ότι, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, επιδεικνύοντας σταθερά ανοδικές επιδόσεις.

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η εφετινή σύνοδος διεξάγεται υπό το κεντρικό θέμα που έθεσε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, «Ευκαιρίες σε μία περίοδο αλλαγών», το οποίο αντανακλά τις μεγάλες προκλήσεις και μετασχηματισμούς που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο κ. Πιερρακάκης θα λάβει μέρος στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΝΤ, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε δημόσια συζήτηση του Φόρουμ Νέας Οικονομίας (New Economy Forum), που διοργανώνει το Ταμείο, με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη».

Ο Έλληνας υπουργός θα είναι επίσης ένας από τους κύριους ομιλητές στο δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών με την κα Γκεοργκίεβα, όπου θα τεθεί στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ευρώπης στο μεταβαλλόμενο πολυμερές σύστημα. Παράλληλα, θα συμμετάσχει στην 14η Υπουργική Συνάντηση του Συνασπισμού υπουργών Οικονομικών για τη Δράση για το Κλίμα, που επικεντρώνεται στη συμβολή της οικονομικής πολιτικής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΝΤ, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών οργανισμών, ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του. Επιπλέον, θα λάβει μέρος σε εκδηλώσεις θεσμικών φορέων που αφορούν τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Κεντρικό μήνυμα του υπουργού στις τοποθετήσεις και στις επαφές του θα είναι ότι, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και ρευστότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, επιδεικνύοντας σταθερά ανοδικές επιδόσεις. Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει, η Ελλάδα έχει καθιερωθεί ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και πυλώνας πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας.