Σε «Μέκκα» της παγκόσμιας οικονομίας μεταμορφώνεται αυτή την εβδομάδα η Ουάσιγκτον, η οποία όπως κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες φιλοξενεί τη φθινοπωρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύνοδο που η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος πήρε το «βάπτισμα του πυρός» την περασμένη άνοιξη.

Τότε, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είχε αναφερθεί εκτενώς στο success story της χώρας, με αφορμή την επέτειο 15 χρόνων από το πρώτο μνημόνιο.

Τώρα, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας, ο Πιερρακάκης αναμένεται να εστιάσει στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα ως νησίδα γεωπολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημόσιες τοποθετήσεις του θα περιέχουν αρκετές αναφορές στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση της Οικονομίας - τόσο σε εθνικό, όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.

