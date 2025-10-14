Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα γίνει σταδιακά μέσα στο 2026, με το νέο σύστημα να προβλέπεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του ίδιου έτους.

Μπορεί χθες κλιμάκιο τηςΕυρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να προχώρησε σε αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο ελέγχου των πληρωμών του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025, ωστόσο την ίδια ώρα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρούσε σε μια κίνηση βελτίωσης της διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε χθες, εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης το έργο «Ενσωμάτωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», προϋπολογισμού 8,84 εκατ. ευρώ, που σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση του οργανισμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6.1 «Διοικητική Υποστήριξη» και έχει χαρακτηριστεί «Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας» από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα και την προτεραιότητα που του δίνεται από την κυβέρνηση. Ως φορέας ωρίμανσης και παρακολούθησης ορίστηκε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Με βάση την υπουργική απόφαση, η ΑΑΔΕ θα αναλάβει πλήρως τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενσωματώνοντας τις υπηρεσίες, τα αρχεία και τα πληροφοριακά του συστήματα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, αυτοματοποιημένου μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων, που θα αξιοποιεί την ψηφιακή υποδομή της Αρχής. Οι αγρότες θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων και των πληρωμών τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε διαφορετικούς φορείς ή υπηρεσίες.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τη μεταφορά και ενοποίηση δεδομένων, την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και την εκπαίδευση του προσωπικού. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2025, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ, με την αξιολόγηση να ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών από κάθε υποβολή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ενοποίηση θα ενισχύσει τον έλεγχο των πληρωμών, θα επιταχύνει την εκκαθάριση των ενισχύσεων και θα μειώσει τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, η διασύνδεση των αγροτικών επιδοτήσεων με τα φορολογικά δεδομένα των δικαιούχων αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τα περιθώρια καταχρήσεων. Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα γίνει σταδιακά μέσα στο 2026, με το νέο σύστημα να προβλέπεται ότι θα είναι πλήρως λειτουργικό έως το τέλος του ίδιου έτους.

Το Υπερταμείο θα επιβλέπει στενά την πρόοδο, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου.