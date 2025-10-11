Για πρώτη φορά στα χρονικά η πληρωμή της προκαταβολής του τσεκ δεν θα γίνει τον Οκτώβριο και μετατίθεται για το Νοέμβριο στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα γίνεται αισθητό στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Κλείδωσαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όλα πηγαίνουν προς τα πίσω με εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες να βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για πρώτη φορά στα χρονικά η πληρωμή της προκαταβολής του τσεκ δεν θα γίνει τον Οκτώβριο και μετατίθεται για το Νοέμβριο στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα γίνεται αισθητό στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις καθυστερήσεις των πληρωμών στους αγρότες, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρα επιχειρεί να καθησυχάσει τον αγροτικό κόσμο, τονίζοντας ότι τα λεφτά έρχονται...

Αν δεν υπάρξουν νέα απρόοπτα και καθυστερήσεις μέχρι την Πέμπτη θα έχουν πληρωθεί τα παλιά βιολογικά, ύψους 60 εκατ. ευρώ περίπου και στη συνέχεια σειρά παίρνουν ενισχύσεις ζωοτροφών ύψους 63 εκατ. ευρώ και αποζημιώσεις για φερτά υλικά, λόγω Daniel ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες πληρωμές δεν πήραν τον δρόμο για την τράπεζα

Απ’ ότι φαίνεται, εκτός από τα παλιά βιολογικά, τίποτα άλλο που να προέρχεται από κοινοτικά χρήματα της ΚΑΠ, δεν έχει πάρει το δρόμο της πληρωμής.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ούτε για την προκαταβολή του τσεκ υπάρχει κάποια δέσμευση. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση Τσιάρα ότι γίνεται προσπάθεια να πιστωθεί μέσα στο Νοέμβριο. Αυτό και μόνο, σημαίνει ότι δεν θα μπουν στους λογαριασμούς των αγροτών που δεν συμμετείχαν στο πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ περί τα 500 εκατ. ευρώ. Άλλα 400 εκατ. ευρώ είναι τα απλήρωτα προγράμματα και άμεσες ενισχύσεις από τις 30 Ιουνίου και άλλα 500 εκατ. ευρώ είναι αυτά που δεν έχουν απορροφηθεί από τα προγράμματα του ΠΑΑ, της προηγούμενης περιόδου και κανονικά χάνονται αν δεν πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αισιόδοξος πως, εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, θα υπάρξει ροή πληρωμών από τις 15 Οκτωβρίου έως το τέλος του μήνα, με την εκκίνηση να δίνεται με τα παλαιά βιολογικά - για τη γεωργία και τη μελισσοκομία, εμφανίστηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε διαδοχικές συνεντεύξεις του την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Επίσης ανέφερε πως εν συνεχεία θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές προς κτηνοτρόφους και πληρωμές για τα φερτά υλικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις λόγω Daniel.

Αναλυτικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής:

«Την έναρξη της διαδικασίας πληρωμών προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τοποθέτησε χρονικά για την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή νέου, αυστηρού συστήματος ελέγχων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητα και η διαφάνεια των πληρωμών. Ο κ. Τσιάρας, σε συνεντεύξεις του στο OPEN, το Action24 και στο ραδιόφωνα της RealNews, τόνισε ότι η κυβέρνηση «είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει όλα αυτά που θα μας βοηθήσουν να πάμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια άλλη εποχή, σε μια εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης, που δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση». Όπως υπογράμμισε, η ενσωμάτωση πραγματικών διασταυρωτικών ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή «δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς χρειάζεται εξειδίκευση και χρόνο, αφού έχουμε δεκάδες διαφορετικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί πλέον την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών «πριν από κάθε πληρωμή, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος» και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι έντιμοι παραγωγοί, αγρότες και κτηνοτρόφοι περνούν μια δύσκολη περίοδο, διότι έχουν σταματήσει οι πληρωμές εδώ και κάποιους μήνες. Θέλω όμως να τους διαβεβαιώσω ότι αυτό γίνεται για να κρατήσουμε ζωντανή τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων και να μη διακινδυνεύσουμε τη δυνατότητα της χώρας να λαμβάνει επιδοτήσεις από την Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα των επικείμενων πληρωμών, ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι «από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι πληρωμές, με πρώτη την πληρωμή για τα παλιά βιολογικά – για τη γεωργία και τη μελισσοκομία».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν:

Οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, που αφορούν τους κτηνοτρόφους «οι οποίοι αναγκάστηκαν να κρατήσουν τα ζώα τους μέσα στις εκμεταλλεύσεις τους λόγω της ευλογιάς»,

η πληρωμή για τα φερτά υλικά, που αφορά «αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλλιεργηθούν λόγω Danielστη Θεσσαλία».

«Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, από τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν μια ροή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου με τις άλλες δύο πληρωμές που ανέφερα», είπε. Στο ενδιάμεσο, θα επιχειρηθεί και η πληρωμή των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς, η οποία –όπως σημείωσε– «είναι μια σημαντική ανακούφιση για ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων». Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στο Μέτρο 23, τονίζοντας ότι πλέον «βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και θέλω να πιστεύω ότι από το τέλος της άλλης εβδομάδας θα πάει ολοκληρωμένη η πρόταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία των ελέγχων και να γίνει η πληρωμή». Σε ότι αφορά στην βασική ενίσχυση σημείωσε ότι στόχος, είναι «να φτάσουμε στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης εντός του Νοεμβρίου, η οποία θα συμπαρασύρει και τις πληρωμές των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, καθώς η βασική παρακράτηση υπέρ ΕΛΓΑ γίνεται με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Όλες αυτές οι πληρωμές έχουν ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα – πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε εντός του έτους», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί, αλλά αντιμετωπίζει με ρεαλισμό μια διαχρονική παθογένεια. «Δεν θα αρνηθώ την ευθύνη που μπορεί να έχει η κυβέρνηση, αλλά δεν θα δεχθώ ότι αυτό δεν είναι μια διαχρονική αδυναμία με διακομματική ευθύνη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό γίνεται από αυτή την κυβέρνηση». Και κατέληξε: «Αν θα με ρωτούσατε αν πρέπει να είμαι χρήσιμος ή απλώς αρεστός, προφανώς θα προτιμούσα το πρώτο. Οι επιλογές που κάνουμε είναι για να κρατήσουμε ανθεκτικό, ζωντανό και βιώσιμο τον ελληνικό πρωτογενή τομέα».

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει διαθέσει πάνω από 150 κτηνιάτρους σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, ενώ έχει ζητηθεί να ενισχυθεί και η αστυνόμευση για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας: «Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η αστυνόμευση να είναι σε ένα άλλο επίπεδο από εδώ και πέρα. Έχουμε επίσης ζητήσει να επιλαμβάνονται οι δικαστικές αρχές για ζητήματα που αφορούν τη μη τήρηση των όρων ασφάλειας». Ο Υπουργός κατέληξε με την επισήμανση ότι η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. «Αν δεν συνεργαστούμε και δεν βρεθούμε στην ίδια πλευρά, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νόσο», τόνισε χαρακτηριστικά».

Τον Νοέμβριο οι πληρωμές αποζημιώσεων των καλλιεργειών που έχουν ενταχθεί στο μέτρο 23

Εντός του Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πληρωμή αποζημιώσεων ύψους 178 εκατομμυρίων ευρώ για την περσινή ξηρασία, μέσω του μέτρου 23, για 12 προς αποζημίωση καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο ηλίανθος, τα αμύγδαλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της βουλευτού Σερρών Φωτεινής Αραμπατζή, κατόπιν συνάντησής της με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η κυρία Αραμπατζή αναφέρονται τα εξής:

Για πληρωμή του αναμενόμενου Μ23 το Νοέμβριο του λήγοντος έτους, ενημέρωσε τη Βουλευτή Σερρών της ΝΔ κα Φωτεινή Αραμπατζή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστας Τσιάρας κατά τη συνάντηση, που πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 9-10-25, στο Υπουργείο, ενώ στην ατζέντα της κουβέντας βρέθηκε το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας, τα αρδευτικά και η αγροτική οδοποιία της Π.Ε. Σερρών από την πρόσκληση Παρέμβαση Π3-73-1.2: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μέσα στο Νοέμβριο θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, τα 178 εκατομμύρια του Μ23 για την περσινή ξηρασία, που υπέστησαν το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο ηλίανθος, τα αμύγδαλα και μια σειρά από τις 12 αποζημιούμενες καλλιέργειες, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Όπως μάλιστα διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη ανακοινωθείσες τιμές ανά στρέμμα.