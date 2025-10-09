Οι περιοχές με τα ακριβότερα ενοίκια και τις υψηλότερες τιμές πώλησης ακινήτων.

Ανοδική τάση συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τον νέο δείκτη τιμών του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2025. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση τόσο στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών όσο και στα ενοίκια, με έντονη κινητικότητα σε μεγάλες πόλεις αλλά και τουριστικές περιοχές της χώρας.

Σε ετήσια βάση, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών σημείωσαν αύξηση 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο η άνοδος φτάνει το 1,6%. Αντίστοιχα, οι τιμές ενοικίασης κατέγραψαν άνοδο 7,2% σε ετήσια βάση, διατηρώντας ωστόσο σταθερό ρυθμό σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας παραμένουν στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών της Ελλάδας για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 4.091 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική των περιοχών υψηλής τουριστικής και επενδυτικής αξίας. Στον αντίποδα, οι Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Κιλκίς και Καρδίτσα καταγράφονται ως οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας, με τιμές που ξεκινούν από 550 ευρώ/τ.μ..

Όσον αφορά τα ενοίκια, τα Νότια Προάστια καταλαμβάνουν ξανά την πρώτη θέση με μέση ζητούμενη τιμή 13,1 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, το Κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς. Στις πιο προσιτές περιοχές για ενοικίαση βρίσκονται το υπόλοιπο της Θεσσαλονίκης, η Π.Ε. Πέλλας, η Π.Ε. Κιλκίς, η Ημαθία και τα Γρεβενά, με τιμές από 4 έως 5 ευρώ/τ.μ.

Στην Αττική, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 8,8% και οι τιμές ενοικίασης κατά 4,8% σε σχέση με πέρυσι. Η Βουλιαγμένη παραμένει η πιο ακριβή περιοχή για αγορά, με τιμή 7.586 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός. Για ενοικίαση, η Βουλιαγμένη διατηρεί επίσης την κορυφή με 20,2 ευρώ/τ.μ., ενώ υψηλές τιμές συναντώνται σε Κολωνάκι, Βούλα, Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό.

Από την άλλη πλευρά, πιο προσιτές περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική παραμένουν η Αγία Βαρβάρα, ο Βαρνάβας, οι Αχαρνές και τα Πατήσια, με τιμές από 1.400 έως 1.800 ευρώ/τ.μ.. Για ενοικίαση, φθηνότερες επιλογές εντοπίζονται σε Σταμάτα, Καματερό, Άγιο Στέφανο, Παιανία και Ίλιον, όπου οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 7 ευρώ/τ.μ.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών πώλησης στην Αττική ήταν το Κέντρο της Αθήνας (+27,4%), η Δραπετσώνα (+26,3%), η περιοχή Νέου Φαλήρου-Μοσχάτου-Ταύρου (+26,1%) και το Περιστέρι (+22%). Στην αγορά ενοικίων, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση παρουσίασαν το Γκάζ-Μεταξουργείο-Βοτανικός (+18,8%), η Πετρούπολη (+17,6%) και η Φιλοθέη (+15,3%).

Στη Θεσσαλονίκη, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 11% και οι τιμές ενοικίασης κατά 7,7% σε σχέση με πέρυσι. Η Καλαμαριά ηγείται στις υψηλότερες τιμές πώλησης με 3.059 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενη από το Κέντρο Θεσσαλονίκης και την Πυλαία. Αντίστοιχα, το κέντρο παραμένει ακριβότερο και στην αγορά ενοικίων με 11,5 ευρώ/τ.μ., ενώ πιο προσιτές περιοχές είναι η Μυγδονία, ο Χορτιάτης και η Μίκρα, με τιμές περίπου 5 ευρώ/τ.μ.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν στη Μηχανιώνα, στον Θερμαϊκό και στη Σταυρούπολη για την πώληση κατοικιών, ενώ για την ενοικίαση οι πιο έντονες μεταβολές καταγράφηκαν στα Βασιλικά, τη Θέρμη και την περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη.