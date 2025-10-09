Τον Σεπτέμβριο 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση σημειώθηκαν στα σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας (+22,2%), ακολουθούμενες από τον καφέ.

Αύξηση 1,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, έναντι αύξησης 1,8% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 2,5% συγκριτικά με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, όταν η άνοδος είχε φθάσει το 3%.

Τον Σεπτέμβριο 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση σημειώθηκαν στα σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας (+22,2%), ακολουθούμενες από τον καφέ (+19,8%), τη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (+12,6%) και τα ενοίκια κατοικιών (+9,9%). Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα κρέατα (+8,4%), στα ασφάλιστρα υγείας (+7,0%), στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και κυλικεία (+6,7%), στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής (+6,5%), στα νωπά ψάρια (+6,2%), στην επισκευή και συντήρηση κατοικίας (+5,6%) και στην ένδυση και υπόδηση (+5,2%).

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην ομάδα «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια», όπου ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,9%, λόγω σημαντικής ανόδου στις τιμές των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων και κυλικείων. Η αύξηση αυτή περιορίστηκε εν μέρει από μειώσεις στις τιμές διαμονής σε ξενοδοχεία και πανδοχεία.

Ακολούθησε η ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», με αύξηση 5,2%, εξαιτίας ανόδου των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. Στην ομάδα «Μεταφορές», ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2,7%, καθώς ανατιμήθηκαν τα καινούργια αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα, οι υπηρεσίες συντήρησης και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταχειρισμένα οχήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αύξηση 2,7% παρουσίασε και η ομάδα «Εκπαίδευση», κυρίως λόγω ανόδου των διδάκτρων στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ομάδα «Επικοινωνίες» σημείωσε άνοδο 1,6%, εξαιτίας της αύξησης στις τηλεφωνικές υπηρεσίες, ενώ η ομάδα «Αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες» αυξήθηκε κατά 1%, λόγω ανόδου των τιμών σε πακέτα διακοπών, είδη αναψυχής και πολιτισμού, κατοικίδια και άνθη.

Στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» καταγράφηκε αύξηση 1%, κυρίως από την άνοδο στις τιμές των αλκοολούχων ποτών και των τσιγάρων. Η ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» παρουσίασε αύξηση 1,4%, λόγω ανατιμήσεων σε ψωμί, δημητριακά, κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά, φρούτα, σοκολάτες, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και καφέ. Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από μειώσεις στις τιμές του ελαιολάδου, των λαχανικών και των σαλτσών.

Η ομάδα «Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες» ενισχύθηκε κατά 0,4%, λόγω αύξησης των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες, ενώ η «Στέγαση» αυξήθηκε κατά 0,2%, καθώς ανέβηκαν τα ενοίκια και οι υπηρεσίες συντήρησης κατοικιών, αλλά οι μειώσεις σε ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης περιόρισαν το συνολικό αποτέλεσμα.

Μικρή αύξηση 0,1% καταγράφηκε στην ομάδα «Υγεία», λόγω ανόδου στις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από πτώση στις τιμές φαρμακευτικών προϊόντων.

Αντίθετα, μείωση 0,4% σημειώθηκε στην ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω πτώσης των τιμών σε είδη ατομικής φροντίδας και ασφάλιστρα οχημάτων, ενώ άνοδο κατέγραψαν οι τιμές στα κομμωτήρια και τα ασφάλιστρα υγείας.