Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν φαινόμενα φοροδιαφυγής.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι στοχευμένοι έλεγχοι του ελεγκτικού μηχανισμού σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν έχουν διασυνδέσει τις ταμειακές τους μηχανές με τα POS είτε προχωρούν σε προσωρινές αποσυνδέσεις των ηλεκτρονικών τους συστημάτων.

Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν φαινόμενα φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας τόσο αλγοριθμικά εργαλεία όσο και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα myDATA. Η εντατικοποίηση των ελέγχων εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της ΑΑΔΕ για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις συναλλαγές και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων.

Το καλοκαίρι εντοπίστηκαν περισσότερα από 200 περιστατικά επιχειρήσεων που φέρονται να παραβίαζαν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να οδηγήσουν σε εκτεταμένους ελέγχους, ενώ δεν αποκλείεται, αν διαπιστωθεί ότι το φαινόμενο έχει λάβει γενικευμένο χαρακτήρα, να αυστηροποιηθεί περαιτέρω το πλαίσιο των προστίμων.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμων ύψους 10.000 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 20.000 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικό. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται, ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβαση μέσα σε πενταετία από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης, τριπλασιάζονται.