Αύξηση παρουσίασαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, φτάνοντας στα 3,882 δισ. ευρώ από 3,541 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Η μεταβολή κατά 341 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εκκρεμών επιστροφών φόρων.

Σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης οι οφειλές των νοσοκομείων διαμορφώθηκαν σε 1,627 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι 1,498 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 129 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του ΕΟΠΥΥ, ανήλθαν στα 651 εκατ. ευρώ από 623 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μόνο ο ΕΟΠΥΥ κατέγραψε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 305 εκατ. ευρώ, έναντι 271 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 196 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 928 εκατ. ευρώ από 732 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Από το ποσό αυτό, τα 288 εκατ. ευρώ αφορούν ληξιπρόθεσμες επιστροφές, ενώ τα 641 εκατ. ευρώ είναι μη ληξιπρόθεσμες. Οι εκκρεμείς επιστροφές άμεσων φόρων ανήλθαν σε 431 εκατ. ευρώ, από 221 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ οι αντίστοιχες επιστροφές έμμεσων φόρων αυξήθηκαν οριακά στα 392 εκατ. ευρώ από 389 εκατ. ευρώ.

Οι οφειλές της τοπικής αυτοδιοίκησης έφτασαν στα 251 εκατ. ευρώ, έναντι 247 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο. Οι αντίστοιχες οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων διαμορφώθηκαν στα 227 εκατ. ευρώ από 223 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο κρατικός προϋπολογισμός εμφάνισε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 162 εκατ. ευρώ, με διάρκεια άνω των 90 ημερών.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν στα 2,954 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, έναντι 2,809 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.