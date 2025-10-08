Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές στην εργασία.

Σημαντικές αλλαγές σε απολύσεις, παραιτήσεις και προσλήψεις επιφέρουν οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Συνδικαλιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για μονομερή εξυπηρέτηση των εργοδοτικών συμφερόντων και για σταδιακή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πίσω από το πρόσχημα της «ψηφιακής απλοποίησης».

Απολύσεις

Η κυβέρνηση μειώνει δραστικά το χρονικό όριο αδικαιολόγητης απουσίας που θεωρείται παραίτηση. Ενώ μέχρι σήμερα απαιτούνταν δέκα εργάσιμες ημέρες, πλέον αρκούν τέσσερις ημέρες απουσίας για να μπορεί ο εργοδότης να στείλει προειδοποίηση — και μόλις δύο ακόμη ημέρες για να δηλώσει «οικειοθελή αποχώρηση» στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, χωρίς καμία υπογραφή ή συναίνεση του εργαζομένου.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με συνδικαλιστικούς φορείς, ανοίγει επικίνδυνες κερκόπορτες για καταχρηστικές απολύσεις, αφού ο εργοδότης θα μπορεί να απομακρύνει εργαζόμενους μονομερώς και ψηφιακά, με απλή επίκληση «απουσίας».

Παραιτήσεις χωρίς προστασία

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση καταργεί την υποχρεωτική συνυπογραφή του εργοδότη στις παραιτήσεις. Πλέον, ο εργαζόμενος θα μπορεί να υποβάλλει την αποχώρησή του μόνος του στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ — κάτι που το Υπουργείο παρουσιάζει ως «απεγκλωβισμό», όμως συνδικαλιστές προειδοποιούν πως αφαιρείται ένα κρίσιμο επίπεδο ελέγχου και διασφάλισης.

«Αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία ή επιβεβαίωση από την επιχείρηση, ποιος εγγυάται ότι δεν θα καταχωρηθούν “εικονικές” παραιτήσεις εργαζομένων;» διερωτώνται εκπρόσωποι εργατικών κέντρων, κάνοντας λόγο για «ψηφιακή αυθαιρεσία».

Προσλήψεις

Η κυβέρνηση καταργεί την υποχρέωση ανάρτησης των βασικών όρων εργασίας και της ατομικής σύμβασης, αντικαθιστώντας τα όλα με μία “Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας”.

Παράλληλα, εισάγεται η αμφιλεγόμενη εφαρμογή «Ταχείας Πρόσληψης», που επιτρέπει συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα. Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για νομιμοποίηση της επισφάλειας, υποστηρίζοντας ότι «η ευελιξία βαφτίζεται μεταρρύθμιση», ενώ στην πράξη πρόκειται για εργασία χωρίς σταθερότητα και δικαιώματα.

Πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τους ουσιώδεις όρους εργασίας. Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο αλλοδαπό ή ανήλικο, μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

Συγχρόνως, καταργείται η υποχρέωση ανάρτησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ των βασικών όρων εργασίας καθώς και της έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας κατά την πρόσληψη εργαζομένου.

Διατηρείται μόνο η υποχρέωση υποβολής της, ήδη υπάρχουσας, «Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας», η οποία πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από τον εργαζόμενο ώστε να αναγγελθεί η έναρξη εργασίας.

Η αποδοχή του εργαζομένου μπορεί να γίνεται και μέσω της εφαρμογής «MyErgani», ενώ διατηρείται η δυνατότητα αποδοχής με ηλεκτρονική ή ιδιόχειρη υπογραφή του εργαζομένου, ιδίως για τις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν έχουν την τεχνολογική εξοικείωση για χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη, καθώς έχει ήδη αυθεντικοποιηθεί κατά την είσοδο στο σύστημα με τους εξατομικευμένους κωδικούς του.

Ταυτόχρονα, η Ψηφιακή Αναγγελία Έναρξης Εργασίας θα περιέχει όλους τους ουσιώδεις όρους εργασίας που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο, ικανοποιώντας την υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 75 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Αντίστοιχα, κατά την μεταβολή των όρων εργασίας, θα απαιτείται μόνο η υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ της Ψηφιακής Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης, και η αποδοχή της από τον εργαζόμενο.

Έτσι, με την προωθούμενη ρύθμιση θα απαιτείται μόνο η υποβολή της Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας, ενώ σήμερα απαιτούνται για την πρόσληψη εργαζομένου:

η υποβολή του εντύπου της πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,

η ανάρτηση των βασικών όρων εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,

η ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και

η γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων εργασίας.

Διευκρινίζεται πάντως, ότι, σε περίπτωση ελέγχου, εάν εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει αναγγελθεί η πρόσληψή του στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με την υποβολή της Ψηφιακής Αναγγελίας Έναρξης Εργασίας, τότε επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία.