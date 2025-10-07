Χιλιάδες βιολογικοί παραγωγοί σε απόγνωση λόγω της οριζόντιας ακύρωσης των αιτήσεων που αποφάσισε το ΥπΑΑΤ

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο η αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ακυρώσει συνολικά τις προκηρύξεις του Μέτρου των Βιολογικών.

Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη οσοι παραγωγοί επέλεξαν να ενταχθουν στο Πρόγραμμα του ΠΑΑ δεν μπορούσαν παράλληλα να ενταχθούν στα Οικολογικά Σχήματα και ουσιαστικά μένουν μόνο με την βασική ενίσχυση, την οποία καθυστερούν να την πληρωθούν και δεν αποκλείεται τελικά να χαθεί ακόμη και ο Νοέμβριος.

Σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, κάνει λόγο για πρωτοφανή διοικητική αυθαιρεσία, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε σε οριζόντια ακύρωση όλων των αιτήσεων – χωρίς καμία διάκριση μεταξύ όσων τηρούσαν απολύτως τους όρους και εκείνων που ενδεχομένως είχαν αποκλίσεις.

«Χιλιάδες νόμιμοι και συνεπείς παραγωγοί, που είχαν επενδύσει σε πιστοποιήσεις, βιολογικά εφόδια και πρακτικές, βρίσκονται σήμερα μπροστά σε οικονομική καταστροφή», σημειώνει ο βουλευτής, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ήδη προϋπολογίσει τις ενισχύσεις του 2024, τις οποίες τώρα στερούνται, ενώ παράλληλα αποκλείστηκαν και από τα Οικολογικά Σχήματα λόγω της συμμετοχής τους στα Βιολογικά.

Η κυβέρνηση, επικαλούμενη «προβλήματα αξιοπιστίας» στους ελέγχους, προχώρησε σε ένα γενικευμένο πάγωμα του προγράμματος, χωρίς – όπως καταγγέλλεται – να έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των ελέγχων, ούτε να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες επαλήθευσης, ούτε καν να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων φορέων. Αγροτικοί σύλλογοι και οργανώσεις κάνουν λόγο για «καταδίκη χωρίς δίκη», τονίζοντας ότι το Υπουργείο προχώρησε χωρίς διαφάνεια και χωρίς τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα να τιμωρούνται όλοι ανεξαιρέτως. Σε πολλές περιφέρειες, ιδίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η βιολογική παραγωγή δεν αποτελεί «πολυτέλεια marketing», αλλά όρο επιβίωσης για τις τοπικές κοινωνίες.

Η απόφαση αυτή, πέρα από το οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς, θέτει – όπως τονίζει ο κ. Κόκκαλης – σε κίνδυνο την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ελληνικού συστήματος αγροτικών ενισχύσεων.

Οργισμένοι οι αγρότες, κάνουν λόγο για εμπαιγμό

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στις ετήσιες επιδοτήσεις για το 2025 (προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης). Πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο καταβολής της προκαταβολής του τσεκ στο τέλος του χρόνου.

Υποχρεώσεις ύψους 590 εκατ. ευρώ από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, που έρχονται να προστεθούν στα άνω των 400 εκατ. ευρώ χρωστούµενα από την τρέχουσα ΚΑΠ, θα πρέπει να πληρώσουν οι αρµόδιες αρχές προς τους δικαιούχους έως το τέλος του χρόνου. Ξεχωριστά φυσικά την προκαταβολή του τσεκ 2025, περί τα 450 εκατ. ευρώ.

Αν δεν πιστωθούν τα 590 εκατ. ευρώ από το παλιό ΠΑΑ εντός 2025 θα πρέπει να επιστραφούν.