Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο προβλέπει συνολικούς πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025.

Η αύξηση των 2,1 δισ. ευρώ αποτυπώνει τη στόχευση της κυβέρνησης για ενίσχυση των αναπτυξιακών δαπανών, μέσα από έργα υποδομών, ψηφιακής μετάβασης και πράσινης ανάπτυξης, με παράλληλη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Το ΠΔΕ θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε έργα που αφορούν τη βιώσιμη ενέργεια, την πράσινη μετάβαση, τις μεταφορές, την εκπαίδευση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, τομείς που εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν σημαντικό μέρος των κονδυλίων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το διευρυμένο ΠΔΕ στηρίζεται τόσο σε εθνικούς πόρους όσο και σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Οι δαπάνες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να ανέλθουν στα 7,19 δισ. ευρώ το 2026, από 4,9 δισ. ευρώ το 2025, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» στη διαμόρφωση του επενδυτικού χάρτη της χώρας.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη μείωση του παραγωγικού κενού και στη σταθεροποίηση της αναπτυξιακής πορείας. Παράλληλα, η άνοδος του επενδυτικού ρυθμού αναμένεται να ενισχύσει και τις ιδιωτικές επενδύσεις, οδηγώντας σε αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 10,2% το 2026, έναντι 5,7% το 2025.