Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» στο ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού γιατο 2026, εγκρίνοντας ταυτόχρονα το πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ύψους 1,67 δισ. ευρώ. Μετά την έγκριση της Κομισιόν, το ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού περνά πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης από το Eurogroup, χωρίς να αναμένονται σοβαρές ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Στις εκθέσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Κομισιόν αποδίδει θετική αξιολόγηση στις δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του δημόσιου χρέους και τη βελτίωση της βιωσιμότητάς του.

Παρά τις θετικές επισημάνσεις, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι οικονομικές ανισορροπίες στη χώρα εξακολουθούν να υφίστανται. Στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής εποπτείας, εκτιμά ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διατηρηθούν και ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων, χάρη στη μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και στη χαμηλή έκθεση σε κινδύνους του δανειακού χαρτοφυλακίου. Θετική παραμένει και η εικόνα του τραπεζικού συστήματος, με την κερδοφορία να κινείται σε υψηλά επίπεδα και την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων να συνεχίζει να βελτιώνεται.

Ωστόσο, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι δομικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας επιμένουν, εστιάζοντας στο μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τις στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και την παραμονή μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι οικονομικές ανισορροπίες που καταγράφονται θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής παρακολούθησης το 2026, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε έξι κράτη - μέλη με ανισορροπίες - μαζί με την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία - ενώ η Ρουμανία καταγράφεται με «σημαντικές ανισορροπίες».

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα των 12 χωρών της Ευρωζώνης που κατέθεσαν προϋπολογισμούς πλήρως συμβατούς με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πλάι σε μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Αντίθετα, η Επιτροπή εντοπίζει κινδύνους μη συμμόρφωσης σε Ισπανία, Κροατία, Λιθουανία και Σλοβενία, ενώ κάνει λόγο για σημαντικούς κινδύνους στους προϋπολογισμούς Μάλτας και Ολλανδίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για τη Γερμανία και τη Φινλανδία, όπου τα υψηλά ελλείμματα οφείλονται μόνο εν μέρει στην αύξηση των αμυντικών δαπανών.