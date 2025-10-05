Η υπηρεσία IRIS χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην Ελλάδα.

Το IRIS, το σύστημα άμεσων πληρωμών που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Υιοθετήθηκε από τις ελληνικές τράπεζες με στόχο να προσφέρει έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο πληρωμής χωρίς τη χρήση κάρτας.

Παράλληλα, κερδίζει συνεχώς έδαφος χάρη στην ευκολία της, καθώς ο χρήστης χρειάζεται μόνο το κινητό του και την τραπεζική εφαρμογή, χωρίς να θυμάται αριθμούς ή να πληκτρολογεί στοιχεία κάρτας.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα θα είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό που ο πελάτης θα σαρώνει με την εφαρμογή της τράπεζας που χρησιμοποιεί.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο χωρίς προμήθειες, ενώ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Το μέτρο υπόσχεται άμεσες εισπράξεις για τους επαγγελματίες, χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και μεγαλύτερη διαφάνεια στο φορολογικό σύστημα.