Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα αφορούν 2.645 παραγωγούς.

Ο ΕΛΓΑ ενημερώνει ότι για τον Σεπτέμβριο 2027 έχει προγραμματιστεί η επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο πλαίσιο των ενισχύσεων για ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias το 2023.

Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με τη διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων, και ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ενημερώσει 2.645 παραγωγούς μέσω των κινητών τους τηλεφώνων για την εμφανιζόμενη διαφορά μεταξύ των προκαταβολών που έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων

Σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα βεβαιωθούν από την ΑΑΔΕ με την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τον ΕΛΓΑ το Σεπτέμβριο του έτους 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η χρονική διάρκεια του ad-hoc Προγράμματος.

Οι παραγωγοί που διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματός τους έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας και αντιρρήσεις, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2025, στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Οργανισμού, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.