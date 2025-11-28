Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καλεί τους πολίτες να καταχωρήσουν άμεσα τον τραπεζικό τους λογαριασμό (IBAN) στην πλατφόρμα myAADE, ώστε να διασφαλιστεί η γρήγορη και ασφαλής καταβολή επιστροφών φόρου και επιδοτήσεων το επόμενο διάστημα.
Περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη δηλώσει ΙΒΑΝ θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα, προκειμένου να προχωρήσουν εγκαίρως στην καταχώρηση του λογαριασμού τους. Υπενθυμίζεται πως 1 εκατ. ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, αναμένεται αύριο Παρασκευή 28/11 να λάβουν πίσω ένα ενοίκιο.
Πώς δηλώνεται ο λογαριασμός IBAN στο myAADE
Για την καταχώρηση ή επικαιροποίηση του IBAN, οι φορολογούμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
- Συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).
- Επιλέγουν «Μητρώο & Επικοινωνία» και στη συνέχεια «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ».
- Καταχωρούν τον λογαριασμό τους, αφού πρώτα βεβαιωθούν ότι είναι ενεργός και ότι ανήκει στον ίδιο τον φορολογούμενο.
- Η ορθή δήλωση του IBAN είναι προϋπόθεση για την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών προς τους δικαιούχους.
Γιατί είναι κρίσιμη η δήλωση IBAN
Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους, χωρίς ωστόσο να έχουν δηλώσει ακόμη IBAN στο σύστημα. Η έλλειψη καταχωρημένου λογαριασμού οδηγεί σε άσκοπες καθυστερήσεις και σε μπλοκάρισμα πληρωμών που είναι έτοιμες να εκτελεστούν.
Με την έγκαιρη καταχώρηση του IBAN, διασφαλίζεται ότι επιστροφές και επιδοτήσεις θα καταβάλλονται αυτόματα, χωρίς επιπλέον ενέργειες από την πλευρά των πολιτών.
Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες για βοήθεια
Για διευκρινίσεις και υποστήριξη σχετικά με τη δήλωση IBAN, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00.
- Ψηφιακά, μέσω της υπηρεσίας my1521, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, επιλέγοντας:
«Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών / Νομικών Προσώπων > Στοιχεία Επικοινωνίας > Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
SEO λέξεις-κλειδιά (ενδεικτικά): ΑΑΔΕ, myAADE, δήλωση IBAN, επιστροφή φόρου, επιδοτήσεις, επιδότηση ενοικίου, TAXISnet, καταχώρηση λογαριασμού, my1521.