Η μεταρρύθμιση του εθνικού τελωνειακού πληροφοριακού συστήματος και η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποτελούν κεντρικό άξονα της στρατηγικής, ενώ ήδη έχουν διατεθεί 80 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα ψηφιακής παρακολούθησης.

Στρατηγική σημασία αποκτά η συνεργασία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την προστασία των ευρωπαϊκών πόρων, όπως υπογραμμίστηκε στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής συναντήθηκαν με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, παρουσία του Επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της EPPO Μίλαν Γιαρόν και του Έλληνα Ευρωπαίου Εισαγγελέα Νικόλαου Πασχάλη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διεύρυνση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης, με τον Υπουργό και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ να παρουσιάζουν το φιλόδοξο πρόγραμμα Customs NextGEN, το οποίο προβλέπει σειρά μεταρρυθμίσεων και έργων εκσυγχρονισμού έως το 2029. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πλήρης ένταξη του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ έως το 2025, η δημιουργία Κέντρου Ελέγχου Τελωνειακών Εγγράφων στη Θεσσαλονίκη, η ανάπτυξη ψηφιακών συνόρων για την παρακολούθηση φορτηγών και κοντέινερ, καθώς και η λειτουργία εξειδικευμένου hub στο λιμάνι του Πειραιά για τον εντοπισμό ύποπτων φορτίων σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου για τον εντοπισμό απάτης στον ΦΠΑ, η διάθεση ειδικευμένων ερευνητών και τελωνειακών υπαλλήλων για τη στήριξη των ερευνών της EPPO στην Ελλάδα, καθώς και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε και στην πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο δίκτυο EUROFISC, καθώς και στη μισθολογική εξομοίωση των στελεχών του Γραφείου της Αθήνας με τα αντίστοιχα εθνικών ελεγκτικών υπηρεσιών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας στον ευρωπαϊκό και ελληνικό προϋπολογισμό.