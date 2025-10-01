Μικρή υποχώρηση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα, διαμορφούμενος στις 106,2 μονάδες, έναντι 108,9 μονάδων τον Ιούλιο.

Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στην εξασθένιση των προσδοκιών στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο, όπου παρατηρείται αναθέρμανση της αισιοδοξίας μετά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη εμφανίζει βελτίωση, καθώς οι ιδιαίτερα απαισιόδοξες εκτιμήσεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση φαίνεται να περιορίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη βιομηχανία το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για παραγγελίες και ζήτηση μετατράπηκε σε αρνητικό, ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή τους επόμενους μήνες περιορίστηκαν. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές επιδεινώθηκαν, γεγονός που αντανακλά την αβεβαιότητα που επικρατεί στο διεθνές εμπόριο.

Στις κατασκευές, η διόρθωση του δείκτη θεωρείται αναμενόμενη, κυρίως στον τομέα των ιδιωτικών έργων, δεδομένου ότι ο δείκτης κινείτο σε υψηλά επίπεδα επί μήνες. Οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων μειώθηκαν αισθητά, μετατρεπόμενες σε αρνητικές, ενώ αντίθετα οι εκτιμήσεις για την απασχόληση στον κλάδο κατέγραψαν σημαντική βελτίωση.

Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν οριακά, ωστόσο οι προβλέψεις για την πορεία των πωλήσεων το επόμενο διάστημα ενισχύθηκαν, ενώ τα αποθέματα παρουσίασαν μείωση. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι επιχειρήσεις προσδοκούν μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά τους προσεχείς μήνες.

Στις υπηρεσίες, ο δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών. Οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και για τη ζήτηση μειώθηκαν, ενώ παράλληλα επιδεινώθηκαν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.

Στον τομέα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η εικόνα είναι αντιστρόφως θετική. Οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και για τη δική τους οικονομική κατάσταση εμφανίζονται πιο ήπιες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι προσδοκίες για σημαντικές αγορές, ενώ καταγράφεται και ενίσχυση της πρόθεσης για αποταμίευση.