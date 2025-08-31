Με ζέστη αλλά και αστάθεια μπαίνει ο Σεπτέμβρης - Πού αναμένονται βροχές

Αναλυτικά η πρόγνωση της εβδομάδας από την ΕΜΥ.

Με ηλιοφάνεια και γενικά αίθριο καιρό θα μας υποδεχτεί ο Σεπτέμβριος αν και ανά διαστήματα θα σημειώνονται, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους από αύριο Δευτέρα, θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Πέμπτη, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Το Σάββατο σημειώθηκαν στη χώρα μας έντονα φαινόμενα που έπληξαν κυριώς τη Δυτική Ελλάδα, τα οποία συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πρωτοφανή βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, καταγράφηκαν120 τόνοι νερού ανά στρέμμα από τον δορυφόρο στην περιοχή της Θεσπρωτίας μέσα σε λίγες ώρες.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0AJ2g3K4TeNWh9W9BErv1yuTG5qgc6z8uEnNydkSWLaVoeuRbXGPUPdxUKrXQntq3l}

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι ο Σεπτέμβρης θα χαρακτηρίζεται από τις ήπιες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα είναι μέτριοι ενώ στην Αττική όλη την ερχόμενη εβδομάδα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25-35 βαθμούς Κελσίου.

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, επισημαίνει, μεταξύ άλλων ότι στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και από Τετάρτη και Πέμπτη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρόυ από την ΕΜΥ:

Για σήμερα Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στον Κορινθιακό και τη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην δυτική και κεντρική Μακεδονία, γενικά αίθριος. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και τοπικά στον Κορινθιακό και τη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτερα

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στη θάλασσα Κυθήρων 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Πέμπτη

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.