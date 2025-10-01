Η αποκλιμάκωση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των τιμών της ενέργειας.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα σημείωσε σημαντική επιβράδυνση τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat, διαμορφούμενος στο 1,8%, έναντι 3,1% τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια από τις χαμηλότερες τιμές που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, σε μια περίοδο που η ευρωζώνη συνολικά κατέγραψε άνοδο στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα .

Η αποκλιμάκωση στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (-0,4% έναντι -2,0% τον Αύγουστο). Παράλληλα, οι τιμές στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό σημείωσαν ελαφρά υποχώρηση, με την κατηγορία αυτή να παρουσιάζει αυξήσεις γύρω στο 3% στην ευρωζώνη.

Οι αυξήσεις στις υπηρεσίες και στα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας, οι οποίες παραμένουν σταθερές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (3,2% και 0,8% αντίστοιχα), φαίνεται πως επηρεάζουν λιγότερο τη χώρα μας αυτόν τον μήνα.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν συνεπάγεται αυτόματα μείωση των τιμών, αλλά επιβράδυνση της ανόδου τους. Επιπλέον, η σημαντική διακύμανση που παρουσίασε η Ελλάδα μέσα στο 2025 —από το 3,7% τον Ιούλιο έως το 1,8% τον Σεπτέμβριο— αναδεικνύει την αστάθεια της αγοράς και τις προκλήσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Η μείωση του ελληνικού πληθωρισμού έρχεται σε αντίθεση με χώρες όπως η Ισπανία (3,0%) και η Γερμανία (2,4%), όπου καταγράφηκαν αυξήσεις. Στον αντίποδα, η Γαλλία παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (1,1%), ενώ κράτη της Βαλτικής συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλές τιμές άνω του 4%.

Η Eurostat θα δημοσιεύσει τα οριστικά στοιχεία για τον Σεπτέμβριο στις 17 Οκτωβρίου.