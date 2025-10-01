Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία.

Οι διαδικασίες για τις 1.213 μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, με την προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ να έχει δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

208 για πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 218 για πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 787 για υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική κατάθεση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης κατηγορίας ΔΕ, λήγει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και αφορά 2.391 υποψηφίους. Μόνο όσοι κριθούν υγειονομικά κατάλληλοι θα προχωρήσουν στις αθλητικές δοκιμασίες και στη συνέχεια σε ψυχοτεχνικές εξετάσεις και συνέντευξη.

Το ΑΣΕΠ διενεργεί ξεχωριστά τις διαδικασίες ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ έχουν ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις, και οι πίνακες επιτυχόντων έχουν δημοσιευθεί.

Τα οριστικά αποτελέσματα για αυτές τις κατηγορίες αναμένονται σύντομα, ενώ οι διορισμοί θα γίνουν πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ΔΕ.

Οι διαδικασίες διαχωρίζονται ανά εκπαιδευτικό επίπεδο ώστε να επιταχύνονται οι διορισμοί για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, ενώ οι ΔΕ ολοκληρώνουν σταδιακά τις εξετάσεις τους.

Το σύνολο των διαδικασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.