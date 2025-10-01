Για την καλύτερη προετοιμασία σας στον διαγωνισμό του ΥΠΕΞ ακολουθούν πενήντα (50) στοχευμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την εξεταστέα ύλη που αφορά το Δημόσιο Λογιστικό και η οποία περιλαμβάνει:

Δημόσια οικονομικά

Δημόσια έσοδα & έξοδα

Βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας

Μορφές αρχές κατάρτισης/εκτέλεσης προϋπολογισμού

Βασικές αρχές δημοσιονομικού δικαίου

Ξεκινάμε;

1. Ποιος είναι ο βασικός στόχος των δημοσίων οικονομικών;

Α. Η αύξηση του ιδιωτικού πλούτου

Β. Η εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου

Γ. Η διαχείριση των πόρων του κράτους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος

Δ. Η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας

2. Ποια από τις παρακάτω δεν αποτελεί κατηγορία δημοσίων εσόδων;

Α. Φόροι

Β. Δανεισμός

Γ. Εισφορές

Δ. Ιδιωτικές επενδύσεις

3. Ποιος θεσμός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού στην Ελλάδα;

Α. Βουλή των Ελλήνων

Β. Υπουργείο Ανάπτυξης

Γ. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Δ. Τράπεζα της Ελλάδος

4. Ποια είναι η κύρια μορφή άμεσου φόρου;

Α. ΦΠΑ

Β. ΕΝΦΙΑ

Γ. Δασμοί

Δ. Τέλη κυκλοφορίας

5. Τι εκφράζει το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν);

Α. Το δημόσιο χρέος

Β. Το σύνολο των εξαγωγών

Γ. Την αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα

Δ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

6. Ποιο από τα παρακάτω είναι παραδείγματα μεταβιβαστικών πληρωμών;

Α. Επιδόματα ανεργίας

Β. Επενδύσεις σε υποδομές

Γ. Μισθοί δημοσίων υπαλλήλων

Δ. Έσοδα από ΦΠΑ

7. Ποια είναι η βασική δημοσιονομική αρχή κατά την οποία τα δημόσια έσοδα και έξοδα πρέπει να περιλαμβάνονται στον ίδιο προϋπολογισμό;

Α. Αρχή της ειλικρίνειας

Β. Αρχή της καθολικότητας

Γ. Αρχή της διαφάνειας

Δ. Αρχή της χρηστής διαχείρισης

8. Ποιο όργανο εγκρίνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό;

Α. Υπουργικό Συμβούλιο

Β. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Γ. Βουλή των Ελλήνων

Δ. Συμβούλιο της Επικρατείας

9. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τακτικού και προϋπολογισμού επενδύσεων;

Α. Ο τακτικός χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Β. Ο επενδύσεων αφορά δαπάνες υποδομής και ανάπτυξης

Γ. Ο τακτικός καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Δ. Δεν υπάρχει διαφορά

10. Ποιο είδος φόρου είναι ο ΦΠΑ;

Α. Άμεσος

Β. Κεφαλικός

Γ. Έμμεσος

Δ. Αναλογικός

11. Ποια από τις παρακάτω αρχές δεν αποτελεί αρχή δημοσιονομικού δικαίου;

Α. Αρχή της καθολικότητας

Β. Αρχή της ενότητας

Γ. Αρχή της κερδοφορίας

Δ. Αρχή της ειδίκευσης

12. Τι εκφράζει το δημόσιο χρέος μιας χώρας;

Α. Τις επενδύσεις στο εξωτερικό

Β. Το συνολικό ύψος των δημοσίων εσόδων

Γ. Τις σωρευμένες υποχρεώσεις του κράτους προς τρίτους

Δ. Τα δάνεια των νοικοκυριών

13. Ποιος θεσμός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού;

Α. Συνήγορος του Πολίτη

Β. Ελεγκτικό Συνέδριο

Γ. Υπουργείο Εσωτερικών

Δ. ΣΕΠΕ

14. Τι είναι η αναδιανεμητική λειτουργία του κράτους;

Α. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Β. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων

Γ. Η εξισορρόπηση των ανισοτήτων μέσω φορολογίας και κοινωνικών παροχών

Δ. Η εξαγωγή προϊόντων

15. Ποια από τις παρακάτω δαπάνες χαρακτηρίζεται ως πρωτογενής δαπάνη;

Α. Πληρωμή τόκων δημοσίου χρέους

Β. Καταβολή επιδομάτων

Γ. Αναχρηματοδότηση παλαιού δανείου

Δ. Καταβολή τόκων δανείων

16. Ποια είναι η έννοια της φορολογικής δικαιοσύνης;

Α. Όλοι πληρώνουν τον ίδιο φόρο

Β. Κανένας δεν πληρώνει φόρους

Γ. Οι φόροι κατανέμονται με βάση τη φοροδοτική ικανότητα

Δ. Το κράτος μειώνει τους φόρους

17. Ποια είναι η κύρια πηγή φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα;

Α. Τέλη κυκλοφορίας

Β. Δασμοί

Γ. ΦΠΑ

Δ. Τουριστικός φόρος

18. Πότε αρχίζει το δημοσιονομικό έτος στην Ελλάδα;

Α. 1η Ιανουαρίου

Β. 1η Ιουλίου

Γ. 1η Οκτωβρίου

Δ. 1η Σεπτεμβρίου

19. Ποιος οργανισμός δημοσιεύει στατιστικά δεδομένα για το ΑΕΠ και την ανεργία στην Ελλάδα;

Α. Τράπεζα της Ελλάδος

Β. Υπουργείο Εργασίας

Γ. ΕΛΣΤΑΤ

Δ. ΔΝΤ

20. Ποια μορφή φόρου είναι πιο προοδευτική;

Α. Αναλογικός φόρος

Β. Αντίστροφα αναλογικός

Γ. Φόρος κατανάλωσης

Δ. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

21. Τι είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα;

Α. Όταν τα έξοδα του κράτους είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα

Β. Όταν το χρέος μειώνεται

Γ. Όταν τα έσοδα υπερβαίνουν τα έξοδα

Δ. Όταν αυξάνονται οι επενδύσεις

22. Ποια από τις παρακάτω αποτελεί παράδειγμα εξόδου του κρατικού προϋπολογισμού;

Α. Έσοδα από πώληση ακινήτων

Β. Φόρος πολυτελείας

Γ. Επιχορήγηση ΟΤΑ

Δ. ΦΠΑ

23. Ποια αρχή επιβάλλει την ειδική αναγραφή των εσόδων και δαπανών στον προϋπολογισμό;

Α. Αρχή της ειδίκευσης

Β. Αρχή της καθολικότητας

Γ. Αρχή της αποτελεσματικότητας

Δ. Αρχή της οικονομικότητας

24. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κεφαλικού φόρου;

Α. Επιβάλλεται βάσει κατανάλωσης

Β. Είναι αναλογικός προς το εισόδημα

Γ. Είναι ίσος για όλους ανεξαρτήτως εισοδήματος

Δ. Επιβάλλεται μόνο στις επιχειρήσεις

25. Ποια από τις παρακάτω επιλογές αφορά έμμεσο φόρο;

Α. Εισφορά αλληλεγγύης

Β. Εισόδημα από μισθωτή εργασία

Γ. Φόρος κατανάλωσης καυσίμων

Δ. Φόρος κληρονομιάς

26. Ποια από τις παρακάτω δαπάνες θεωρείται ανελαστική;

Α. Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις

Β. Επενδύσεις σε έργα υποδομής

Γ. Μισθοί και συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων

Δ. Επιχορηγήσεις ΜΚΟ

27. Ποια είναι η κύρια συνέπεια υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος σε κράτος μέλος της ΕΕ;

Α. Μείωση των εξαγωγών

Β. Αυτοδίκαιη έξοδος από το ευρώ

Γ. Επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ

Δ. Πάγωμα δημοσίων έργων

28. Τι είναι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός;

Α. Όταν το δημόσιο χρέος μηδενίζεται

Β. Όταν το κράτος δεν έχει καμία δαπάνη

Γ. Όταν τα έσοδα ισούνται με τα έξοδα

Δ. Όταν δεν υπάρχει δανεισμός

29. Ποια είναι η βασική δημοσιονομική λειτουργία του ΦΠΑ;

Α. Χρηματοδότηση συνταξιοδοτικού

Β. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Γ. Αντιστάθμιση ανισοτήτων

Δ. Είσπραξη εσόδων μέσω κατανάλωσης

30. Τι είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ);

Α. Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜΚΟ

Β. Ο τακτικός προϋπολογισμός του Δημοσίου

Γ. Ο προϋπολογισμός για έργα ανάπτυξης & υποδομών

Δ. Πρόγραμμα κοινωνικών παροχών

31. Ποια από τις παρακάτω δεν αποτελεί σταθερό δημόσιο έσοδο;

Α. ΦΠΑ

Β. Εισφορά υπέρ τρίτων

Γ. Δάνεια

Δ. Φόρος εισοδήματος

32. Ποια είναι η έννοια της φοροδοτικής ικανότητας;

Α. Ικανότητα του κράτους να εισπράττει φόρους

Β. Ικανότητα του φορολογούμενου να πληρώνει ανάλογα με τα εισοδήματά του

Γ. Συνολικό ύψος φορολογικών εσόδων

Δ. Ικανότητα της επιχείρησης να μεταφέρει φόρους στον καταναλωτή

33. Ποια κατηγορία φόρων επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλά εισοδήματα;

Α. Έμμεσοι φόροι

Β. Άμεσοι φόροι

Γ. Φόροι κεφαλαίου

Δ. Φόροι ακίνητης περιουσίας

34. Ποια από τις παρακάτω αρχές απαιτεί ειλικρινή και πλήρη παρουσίαση των δημοσιονομικών στοιχείων;

Α. Αρχή της ειδίκευσης

Β. Αρχή της χρηστής διαχείρισης

Γ. Αρχή της διαφάνειας

Δ. Αρχή της καθολικότητας

35. Ποια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής;

Α. ΕΛΣΤΑΤ

Β. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Γ. ΔΟΥ

Δ. Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής

36. Τι αποτελεί δημόσια επένδυση;

Α. Πληρωμή τόκων δανείων

Β. Καταβολή μισθών

Γ. Κατασκευή σχολικών μονάδων

Δ. Καταβολή επιδομάτων ανεργίας

37. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει το δημόσιο λογιστικό σύστημα;

Α. Απουσία πλαισίου για τη διαχείριση των εσόδων

Β. Προαιρετική τήρηση κανόνων

Γ. Ενιαίο σύστημα καταγραφής εσόδων-εξόδων

Δ. Βάση υποκειμενικών εκτιμήσεων

38. Ποια είναι η σημασία του «πρωτογενούς πλεονάσματος»;

Α. Έσοδα από εξαγωγές

Β. Διαφορά εσόδων-δαπανών χωρίς τους τόκους χρέους

Γ. Τα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το χρέος

Δ. Πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου

39. Ποια είναι η κύρια αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Α. Κατάρτιση του προϋπολογισμού

Β. Είσπραξη φόρων

Γ. Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων δαπανών

Δ. Διαχείριση εξωτερικού χρέους

40. Ποια από τις παρακάτω επιλογές εκφράζει την έννοια του "δημοσιονομικού κανόνα";

Α. Η υποχρέωση μηδενικού χρέους

Β. Τα ανώτατα όρια ελλείμματος και χρέους

Γ. Η ανεξαρτησία των δημοσίων φορέων

Δ. Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τη φορολογία

41. Ποιο είδος φόρου χαρακτηρίζεται από σταθερό συντελεστή ανεξαρτήτως εισοδήματος;

Α. Προοδευτικός φόρος

Β. Αναλογικός φόρος

Γ. Αντίστροφος φόρος

Δ. Έμμεσος φόρος

42. Ποιο από τα παρακάτω δεν συνυπολογίζεται στο ΑΕΠ;

Α. Ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες

Β. Δημόσιες δαπάνες

Γ. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες

Δ. Επενδύσεις

43. Ποια επιλογή αφορά λειτουργία του κρατικού προϋπολογισμού;

Α. Μείωση εξαγωγών

Β. Αναδιανομή εισοδήματος

Γ. Ελαχιστοποίηση ιδιωτικής κατανάλωσης

Δ. Μείωση πληθωρισμού

44. Ποια αρχή απαιτεί το δημόσιο χρήμα να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και αποδοτικά;

Α. Αρχή της καθολικότητας

Β. Αρχή της οικονομικότητας

Γ. Αρχή της ενότητας

Δ. Αρχή της αναλογικότητας

45. Ποια αρχή επιβάλλει τη σύνταξη ενός και μοναδικού προϋπολογισμού για όλα τα έσοδα και έξοδα;

Α. Αρχή της ενότητας

Β. Αρχή της διαφάνειας

Γ. Αρχή της ειδίκευσης

Δ. Αρχή της επικουρικότητας

46. Ποια είναι η έννοια της φορολογικής βάσης;

Α. Το σύνολο των φορολογούμενων

Β. Η αρχική τιμή του προϊόντος

Γ. Το μέγεθος επί του οποίου εφαρμόζεται ο φόρος

Δ. Ο φορολογικός συντελεστής

47. Ποια είναι η κύρια λειτουργία των έμμεσων φόρων;

Α. Αναδιανομή εισοδήματος

Β. Φορολόγηση αποταμίευσης

Γ. Φορολόγηση κατανάλωσης

Δ. Μείωση των ελλειμμάτων

48. Ποια είναι η λειτουργία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;

Α. Διεθνής εκπροσώπηση της Ελλάδας

Β. Επίβλεψη του συνταγματικού δικαίου

Γ. Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού

Δ. Καταγραφή εμπορικού ισοζυγίου

49. Ποια διάκριση υπάρχει μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων;

Α. Οι έμμεσοι αφορούν επιχειρήσεις μόνο

Β. Οι άμεσοι είναι πιο εύκολοι στην είσπραξη

Γ. Οι άμεσοι επιβάλλονται απευθείας στον εισοδηματία, οι έμμεσοι στην κατανάλωση

Δ. Δεν υπάρχει διάκριση

50. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ανταποδοτικών τελών;

Α. Επιβάλλονται για τη στήριξη επιχειρήσεων

Β. Δεν σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών

Γ. Επιβάλλονται για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχει το κράτος

Δ. Δεν επιτρέπεται από το σύνταγμα

Σωστές απαντήσεις