Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην έκδοση αναλυτικού οδηγού με στόχο να αποσαφηνίσει το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και να καθορίσει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών.

Ο οδηγός περιλαμβάνει διευκρινήσεις για τον ΦΠΑ, τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), τη διάρκεια των μισθώσεων και τις διαδικασίες ανανέωσης των συμβάσεων, αλλα΄και τη διευκρίνιση ότι ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης ως βραχυχρόνιας δεν εξαρτάται από το εάν αυτή πραγματοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά από τη διάρκειά της και τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Το Dnews.gr παραθέτει σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων τις βασικές διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ:

1. Τι θεωρείται βραχυχρόνια μίσθωση σύμφωνα με την ΑΑΔΕ;

Βραχυχρόνια είναι κάθε μίσθωση ή υπεκμίσθωση διάρκειας έως 59 ημερών, εφόσον το ακίνητο εκμισθώνεται επιπλωμένο χωρίς παροχή υπηρεσιών, πλην των κλινοσκεπασμάτων.

2. Παίζει ρόλο αν η μίσθωση γίνεται μέσω πλατφόρμας (π.χ. Airbnb);

Όχι. Ο χαρακτηρισμός εξαρτάται μόνο από τη διάρκεια και τις υπηρεσίες που παρέχονται, όχι από το αν χρησιμοποιείται πλατφόρμα.

3. Τι ισχύει για μισθώσεις διάρκειας 60 ημερών και άνω;

Αυτές χαρακτηρίζονται ως μακροχρόνιες και πρέπει να δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

4. Ποιες μισθώσεις θεωρούνται τουριστικά καταλύματα;

Όσες παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, π.χ. καθαριότητα, γεύματα ή άλλες διευκολύνσεις. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

5. Πότε απαιτείται Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ);

Σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να καταχωρίζεται το ακίνητο στο μητρώο της ΑΑΔΕ και να εκδίδεται ΑΜΑ.

6. Τι γίνεται όταν αλλάζει ιδιοκτήτης ή διαχειριστής σε ήδη καταχωρισμένο ακίνητο;

Ο νέος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής πρέπει να εγγράψει εκ νέου το ακίνητο και να λάβει νέο ΑΜΑ.

7. Υπάρχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ;

Ναι, όταν οι εκμισθωτές είναι φυσικά πρόσωπα και εκμεταλλεύονται έως δύο ακίνητα.

8. Πότε επιβάλλεται ΦΠΑ 13%;

Όταν φυσικό πρόσωπο εκμεταλλεύεται τρία ή περισσότερα ακίνητα ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων.

9. Ο ψιλός κύριος ενός ακινήτου μπορεί να είναι διαχειριστής και να λάβει ΑΜΑ;

Όχι, εκτός εάν έχει την ιδιότητα του υπεκμισθωτή.

10. Τι υποχρεώσεις έχουν οι αλλοδαποί που διαθέτουν ακίνητα στην Ελλάδα;

Πρέπει να αποκτούν ελληνικό ΑΦΜ για να συντάξουν συμβόλαια και να εκπληρώνουν φορολογικές υποχρεώσεις, όπως ΕΝΦΙΑ και δηλώσεις εισοδήματος.

11. Πώς υπολογίζεται ο αριθμός ακινήτων που εκμεταλλεύεται ένας ιδιοκτήτης;

Με βάση τον αριθμό των ΑΜΑ που έχει λάβει, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις όπου ένα ακίνητο δηλώνεται ως δύο διακριτά δωμάτια.

12. Ποιο είναι το φορολογικό καθεστώς για ιδιοκτήτες που διαθέτουν έως δύο ακίνητα;

Το εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, όχι από επιχειρηματική δραστηριότητα, και απαλλάσσεται από ΦΠΑ.