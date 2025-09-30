Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Θα διακόπτεται η χορήγηση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ στις περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των παιδιών. Αυτό θα αφορά στις περιπτώσεις στις οποίες δεν θα εκπληρωθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2024-2025 η επαρκής φοίτηση των ανηλίκων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω αδικαιολόγητου αριθμού απουσιών.

Διευκρινίζεται πως το επίδομα αυτό δεν επαναχορηγείται έστω και αν το τέκνο εγγράφεται στο νέο σχολικό έτος 2025-2026.

Ειδικότερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων, ανοίγει σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στις 08.00. Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/ και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επιχείρηση φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στη σχετική περιοχή:

- τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

- η τάξη και ο Αριθμός Μητρού του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Υπενθυμίζεται πως τα ανήλικα τέκνα ηλικίας 4 έως 16 ετών του αιτούντος επίδομα παιδιού που πρέπει:

α. να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2024-2025 και

β. να ολοκληρωθεί η φοίτησή τους στις 30-6-2025 για το εν λόγω σχολικό έτος , δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την αίτηση αίτησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 θα πρέπει να συντρέχει η προϋπόθεση (α) και από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 που πρέπει να συντρέχουν και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις.

Για να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά η φοίτηση των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει στο πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου», να καταχωρηθεί:

α. τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή το τέκνο βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

β. το έτος ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση.

-Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του μαθητή, τότε η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

-Εάν δεν διασταυρώνονται εμφανίζεται σχετική επισήμανση.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης της φοίτησης του/της μαθητή/τριας για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης για την επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος του Δ/ντη ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται η επισύναψη είτε του απολυτηρίου Γυμνασίου είτε σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα. Για ανήλικο τέκνο που έχει κλείσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί είτε βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο είτε στο Απολυτήριο Γυμνασίου.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι οι Έλληνες πολίτες, οι Ομογενείς αλλοδαποί, οι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, οι πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ε.Ο.Χ, οι πολίτες τρίτων χωρών ή οι πατρίδες που τους χορηγείται το καθεστώς πρόσφυγας ή επικουρικής προστασίας ή παραμονής. για ανθρωπιστικούς λόγους, πρέπει να διαμένουν νόμοι και μόνο στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία 5 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος. Οι πολίτες άλλων κρατών, πλην των παραπάνω περιπτώσεων πρέπει να διαμένουν νομικά και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία χρόνια (12) χρόνια πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.

Η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια, αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθ' έκαστο φορολογικό έτος, των ιδίων ή των συζυγών τους ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικές δηλώσεις, από τη φορολογική δήλωση, στα οποία παρατίθενται ως εξαρτώμενα τέκνα. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δηλώσεις φορολογίας (Ε1) που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους και όχι μεταγενέστερα.